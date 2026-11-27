Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün Alanya ilçesi Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak'taki 7 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazlı Ay (26), ikamet ettiği dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Genç kadın 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, jandarma ekipleri tarafından evde bulunan kadının erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G. (24) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı Ay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının yarın Finike'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.