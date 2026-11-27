Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) hayata geçirdiği Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi'nde Mustafa Yayla yönetim kurulu başkanı oldu. ATSO'nun önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Yayla, merhum Ali Bahar'ın büyük önem verdiği ve hayata geçirilmesi için yoğun emek harcadığı projenin yeni dönemine liderlik edecek.

Antalya'nın üretim kapasitesini ilçelere yaymak, sanayi yatırımlarını artırmak ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla ATSO öncülüğünde kurulan Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yönetim belirlendi. Önceki dönem ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, Korkuteli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. ATSO 42. Grup (Uzmanlaşmış Destek Hizmetleri) Meclis Üyesi Serkan Bahar yönetim kurulu başkan yardımcısı olurken, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Tat, ATSO 11. Grup (Orman Ürünleri İşlenmesi ve Ticareti) Meclis Üyesi Bora Sinanoğlu ve ATSO'nun önceki dönem Meclis Üyesi Barış Büyükyörük ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

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ATSO'nun yüzde 82 ortaklık payıyla öncülüğünü üstlendiği ve Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının güçlü desteğiyle hayata geçirilen Korkuteli OSB, merhum ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın Antalya'nın sanayi altyapısını güçlendirme ve üretim kapasitesini ilçelere taşıma hedefleri arasında önemli bir yere sahipti. Korkuteli'nin güçlü bir sanayi merkezi haline gelmesi için büyük emek veren Ali Bahar'ın ardından projenin yeni döneminde de ortaya koyduğu vizyonun ve hedeflerin sürdürülmesi amaçlanıyor.

"Şimdi Korkuteli OSB'yi üretimle buluşturma zamanı"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar, Mustafa Yayla'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, Korkuteli OSB'nin Oda açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Korkuteli OSB'nin ağabeyi Ali Bahar'ın büyük hayaller kurduğu ve çok emek verdiği projelerden biri olduğunu belirten Bahar, şunları söyledi:

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"Korkuteli OSB, ağabeyim Ali Bahar'ın çok emek verdiği, büyük hayaller kurduğu projelerden biri. Antalya'nın üretim gücünü ilçelerimize taşımak, yeni yatırımların ve istihdamın önünü açmak adına çok kıymetli bir adım. Ali başkanımızın Korkuteli'yi güçlü bir sanayi merkezi haline getirme hayalini gerçeğe dönüştürmek için Odamızın ortaya koyduğu emeğin bugün de aynı heyecanla devam etmesi çok önemli. Şimdi hep birlikte bu emeği tamamına erdirme ve Korkuteli OSB'yi üretimle buluşturma zamanı. Mustafa ağabeyimin bilgi ve tecrübesiyle bu sürece önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Korkuteli'mize ve Antalya'mıza hayırlı olsun."

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"Korkuteli OSB'yi üretimle buluşturmak için çalışacağız"

Mustafa Yayla ise, Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi'nin Antalya'nın üretim gücüne önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Korkuteli OSB, Antalya'nın sanayi altyapısını güçlendirmek ve üretim kapasitesini ilçelerimize yaymak açısından çok değerli bir proje. Bu projenin hayata geçirilmesi için başta ATSO olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhum Ali Bahar'ın bu projeye verdiği önem ve ortaya koyduğu emek bizim için çok kıymetli. Kendisiyle aynı hedef doğrultusunda çalışmış biri olarak, bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Yeni dönemde yönetim kurulumuz ve tüm paydaşlarımızla birlikte Korkuteli OSB'yi yatırımcılarla ve üretimle buluşturmak, bölgemize kalıcı bir ekonomik değer kazandırmak için çalışacağız. Amacımız, Korkuteli'nin sanayi potansiyelini ortaya çıkaran, istihdam sağlayan ve Antalya ekonomisine güç katan bir organize sanayi bölgesini hayata geçirmek" dedi.

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Mütevelli heyeti de belirlendi

Korkuteli OSB Mütevelli Heyeti'nin asil üyeleri Mustafa Yayla, Serkan Bahar, Şaban Tat, İlker Biner, Bora Sinanoğlu, Oktay Küçükoğlu, Barış Büyükyörük, Fahrettin Karateke, Ahmet Bülbül, Murta Yavuz Meşhur, Ebubekir Tulpar ve Özgür Özbek'ten oluştu. Mütevelli Heyeti yedek üyeleri ise Cem Oğuz Kırtız, Tolga Çelik, Evren Çakır Akbağ, Bayram Tekce, Gonca Demirci, İsmail Ekmekçioğlu, Mustafa Soyhan Soygür, Aydın Bülbül, Muzaffer Yılmaz, Can Soysal, Mustafa Evli ve Hasan Ergün oldu.