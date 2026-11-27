Antalya'nın Demre ilçesinde 456 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek 3. Noel Baba Festivali, konserlerden kültürel gösterilere, spor etkinliklerinden çocuk etkinliklerine kadar birbirinden renkli programlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antalya'nın Demre ilçesi, aralık ayında Noel Baba Festivali coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor. 3. Demre Noel Baba Festivali, 456 Aralık 2026 tarihlerinde Noel Baba Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca sürecek festival kapsamında konserler, kültürel gösteriler, spor etkinlikleri ve çocuklara yönelik eğlenceli programlar düzenlenecek. Festivalin konser programında Gencer Savaş Bandosu, Kamil Akpara ve Dedublüman sahne alacak. Müzik etkinliklerinin yanı sıra Aziz Nikolaos koşuları, katılımcı ülkelerin kültürel gösterileri, kukla ve balon gösterileri ile ateş ve LED performansları da festival ziyaretçileriyle buluşacak. Festival kapsamında kurulacak yılbaşı temalı stantlarda yerel ürünler ve el sanatları da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinliklerin dikkat çeken bölümlerinden biri ise 7 gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilecek buz pateni etkinliği olacak Her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak festivalle Demre'de kültür, sanat, spor ve eğlencenin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Bugün Antalya'da festivalin lansmanı gerçekleştirildi.

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"Noel Baba hemşehrimizdir"

Lansmanda konuşan ve Antalya'nın geçmişten bugüne, barışın kardeşliğin ve huzurun kenti olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir, tüm dünyada Noel Baba olarak tanınan, Demre'de yaşamış olan Aziz Nikolaos'ın geçmişten gelen miraslarından biri olduğuna dikkati çekti. "Paylaşmanın, iyiliğin, merhametin ve barışın evrensel sembolü haline gelen Aziz Nikolaos aynı zamanda bizim hemşehrimizdir" diyen Özdemir, "Bugün Demre onun adını ve mirasını yaşatarak tüm dünyanın ortak kültürel ve manevi değerlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Demre farklı kültürlerin ve inançların ortak değerlerde buluşabileceğini gösteren çok özel bir coğrafyadır. Üçüncüsü düzenlenecek bu festivali aynı zamanda Demre'nin turizm potansiyelini güçlendiren ve turizmi on iki aya yayma hedefimize katkı sağlayan önemli bir fırsat olarak görüyoruz. O nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak festivale bu yıl da destek veriyoruz. Düzenlenecek festivalin yerel halkımıza, esnafımıza, üreticimize, turizmcimize, sanatçılarımıza ve gençlerimize de katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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"Turizmi sadece deniz, kum, güneşten ibaret görmüyoruz"

Özdemir, turizmi yalnızca deniz, kum, güneşten ibaret görmediklerini de sözlerine ekleyip, "Antalya'nın gerçek zenginliği tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle, gelenekleriyle ve insanıyla bir bütündür. Demre'nin uluslararası Sakin Şehir ağı içerisinde yer alması doğasını, kültürünü, yerel kimliğini ve yaşam kalitesini koruma konusundaki yaklaşımının önemli bir göstergesidir. Yine Demre Kaleüçağız'ın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçilmesi hepimiz için de büyük bir gurur kaynağıdır. Uluslararası alanda tescil edilen bu başarılar Antalya'mızın dünya turizminde söz sahibi olduğunu açıkça göstermektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin her ilçesinin kendine özgü değerlerini korumayı, tanıtmayı ve bu değerleri ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz" diye konuştu.

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Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'in yanı sırada diğer protokol üyeleri ile basın mensuplarının katıldı.