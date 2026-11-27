Antalya Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında "Mor Cepken" Kadın Çalıştayı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmet ve politikalarının konuşulduğu çalıştayda Aile Danışmanı Dr. Güngör Çabuk katılımcılara Vaka SüpervizyonuMeslektaş Danışmanlığı Tekniği ve Uygulama mesleki eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında "Mor Cepken" kadın çalıştayı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleşen çalıştaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kadın hizmetleri çalışanları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayda Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Dayanışma Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Eşitlik Birimi ve Kadın Dostu Kentler projesi gibi kadılara yönelik hizmetlerinin tanıtımları yapılarak çalışmalar değerlendirildi. Çalıştay sonunda gerçekleşen vaka süpervizyonun da ise Aile Danışmanı Akademisyen Dr. Güngör Çabuk katılımcılara Meslektaş Danışmanlığı Tekniği ve uygulaması eğitimi verdi.

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"Deneyim ve bilgi alışverişimizi arttırıyoruz"

Çalıştaya ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı "Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında "Mor Cepken" kadın çalıştayı düzenledik. Antalya'da kadınlara yönelik şiddet alanında çalışan, kadına yönelik şiddetle mücadele eden ve bu anlamda hizmetler üreten birimlerimizi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluş temsilcilerimizle birlikte çalıştayımızı gerçekleştirdik. Kadınlarımıza yönelik çalışmalar ile ilgili deneyim aktarımı, bilgi alışverişi ve ortak çalışmalarla ilgili yol haritası çizip neler yapabileceğimizi konuştuk. Programımızda örnek bir olay üzerinden vaka süpervizyonu deneyimi oldu. Düzenlediğimiz eğitim ve uygulamalarla kadına yönelik şiddet alanında çalışan personellerimize son derece faydası oluyor" dedi.

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"Büyük çalıştaylar düzenlemeyi hedefliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman kadınların yanında olduğunu sözlerine ekleyen Küçüksarı, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin kadınlarımıza yönelik çalışmalarında kadınların birçok hak ve hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmasını hedefliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızın da daha verimli ve daha yaygınlaştırılması için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız. Mor Cepken'in bir hikayesi var. Bu temanın çalıştayımıza özellikle uygun olacağını düşündük. İlk etapta mesleki eğitimlerin olacağı için küçük bir çalıştay düzenledik. Değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde vatandaşlarımızın da katılımıyla ikinci çalıştayımızı düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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"Kadına yönelik şiddeti en iyi mor cepken anlatır"

Çalıştaya Kadın Dayanışma Merkezinden katılan "Mor Cepkenli Kadın" kitabının yazarı Eğitimci Aktivist Kamile Yılmaz ise mor cepken kıyafetinin çalıştayda yer almasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek kıyafetle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kültürümüzde mor cepken kıyafeti çok önemli bir anlam taşımaktadır. Annelerimizin dönemine kadar uzun yıllar bir düğün kıyafeti olarak kullanılan mor cepken ne yazık ki anlamını yitirmişti. Özellikle 1800'lü yıllarda Yörüklerimizin uyguladığı bir gelenek. Bir kadın gelin gittiği evde şiddet gördüyse mor cepkenini sandığından çıkarıp giyiyor ve yüksekçe bir noktaya çıkarak herkesin görmesini sağlıyor. Bu durum o kadının o zamanda ben şiddet görüyorum demesi anlamına geliyor. Hiç bir şey anlatmasına gerek yok. Köylüler oraya toplanarak o kadına destek oluyorlar. Şiddet uygulayan o erkeğe bir daha iyi gözle bakılmıyor, davet edilmiyor, selam verilmiyor toplumca o aile bir nevi dışlanıyor. Bu uygulama sayesinde o dönem erkekler eşlerine kötü davranmaktan çekiniyor. Bu yüzden toplumumuzun hafızasında bu kıyafetin bu rengin çok önemli bir yer var anlamı var. Büyükşehir Belediyemize bu değerlerimizi hatırladığı ve hatırlattığı için çok teşekkür ederim" dedi.

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Meslektaş danışmanlığı eğitimi

Çalıştay sonunda katılımcılara Vaka Süpervizyonu Meslektaş eğitimi veren Aile Danışmanı, Akademisyen Dr. Güngör Çabuk ise eğitimlere ilişkin "Vaka süpervizyonu meslektaş danışmanlığı tekniğini kullanarak bir vakayı farklı bakış açılarıyla ele alıp analiz edip birlikte çözüm arama yöntemidir. Kadına şiddet vakaları ile ilgili daha nitelikli yol almak için bu sistem kullanılmaktadır. Bu tekniğin kendi içerisinde süreleri var sınırları vardır. Bu teknik ile derinlemesine incelenen bir vaka hakkında her katılımcı birbirinden yeni fikirler ve yöntemler öğrenebiliyor. Sosyal hizmetler anlamında kadınlara destek olan personeller tıkandığı ve çözüm bulamadığı noktalarda bu tekniği uygulayarak üzerindeki bu sorumluluğu ve paylaşarak aşabiliyor. Büyükşehir Belediyesinde görevli arkadaşlarımız bu teknikte kendilerini çok iyi bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik noktasında kurum içi bu eğitimlerin devam ettirilmesi çok önemli" diye konuştu.