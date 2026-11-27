Antalya Belek Üniversitesi'nde düzenlenen Topluluk Tanıtım Günleri, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenci toplulukları faaliyetlerini tanıtırken, çeşitli ikramlar ve müzik etkinlikleriyle kampüste renkli görüntüler oluştu.

Antalya Belek Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Topluluk Tanıtım Günleri, bugün üniversitenin kampüs bahçesinde gerçekleştirildi.

Öğrenci topluluklarının çalışmalarını tanıtmak, öğrencileri ilgi alanlarına uygun topluluklarla buluşturmak ve üniversite yaşamına katılımlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları stant açtı. Topluluk temsilcileri, yıl boyunca gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

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Katılımcılara pizza ve Alman kurabiyesi ikram edildi. Etkinlik alanında yer alan enerji içeceği ekibi de öğrencilerle bir araya gelerek içecek ikramında bulundu. Gün boyunca düzenlenen müzik etkinlikleri ise kampüsteki hareketli atmosfere renk kattı.

Antalya Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İlker Tuncay ve Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu da etkinlik alanını ziyaret ederek öğrenci topluluklarının stantlarını gezdi. Öğrencilerle sohbet eden İlker Tuncay ve Prof. Dr. Abdullah Kuzu, toplulukların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Ünlü de etkinliğe katılarak öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya geldi.

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Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik eden Topluluk Tanıtım Günleri, üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının tanıtılmasına ve kampüs yaşamının hareketlenmesine katkı sağladı.