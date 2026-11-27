Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı taslak bütçesi Büyükşehir Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye’nin 2027 yılı taslak bütçesi 62 milyar 500 milyon TL, ASAT’ın ise 41 milyar TL olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir ve ASAT bütçelerinin Antalya’ya hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi’nin üçüncü birleşimi gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir meclisin açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir’deki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş maçı sırasında taraftarlara yönelik polis müdahalesini de kınayan Özdemir, Antalya’nın sıradan bir kent olmadığını belirterek, "Antalya’nın ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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"Önceliğimiz Antalya’nın yarınları"

Konuşmasında Antalya’nın öncelikli ve değişen ihtiyaçlarına dikkat çeken Özdemir, kentin geleceği için hizmet odaklı çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Antalya’nın uluslararası ölçekte önemli bir kent olduğunu vurgulayan Özdemir, "Burası 30 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, 77 milletten insanı bağrına basan, çatışma ve savaş içerisinde olan milletlerin evlatlarına bile ev sahipliği yapan bir kent. Antalya sıradan bir kent değil. İstanbul’dan sonra bu ülkenin dünyaya açılan ikinci kapısı. Biz hep nüfusu, büyüklüğü konuşuyoruz ama Antalya bu ülkenin vitrini. Antalya’nın çok ciddi ve öncelikli ihtiyaçları var. Antalya’nın ihtiyaçlarını karşılamak önceliğim" dedi.

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"Antalya’nın ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Vekili Özdemir, konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı. Özdemir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Antalya’nın öncelikli ihtiyaçlarına, değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu süre zarfında emek veren, katkı koyan meclis üyelerimize, belediyemizin tüm bürokratlarına ve çalışma arkadaşlarıma özverileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Performans raporu ve 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 Performans Raporu ve 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Taslak Bütçesi görüşüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 62 milyar 500 milyon TL olarak belirlenen 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca 19 ilçe belediyesinin bütçeleri de görüşüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2027 yılı taslak bütçesinin ardından 19 ilçenin 2027 yılı bütçe taslakları da oy birliğiyle kabul edildi.

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Özdemir, bütçelerin hayırlı olmasını diledi

Başkan Vekili Büşra Özdemir bütçelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Az önce hepinizin de oy birliği ile kabul ettiği bütçemizle birlikte bu yıl 4. etap raylı sistemimiz, yine tarımsal desteklerimiz, Gazi Bulvarı genişletme çalışmalarımız, Göksu Mahallesi’nde köprü yapımı ile ilgili değerlendirmelerimize de devam etmek istiyoruz. Yine çevre ve iklim konularında çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Turizm konusunda şehrimizin tanıtım ve potansiyelini de güçlendirmek üzere çalışmalarımıza aynen devam edeceğiz. Afet ve risk yönetimi, kadın ve ailenin korunması gibi birçok konuda hepinizin de desteği ile oy birliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam edecektir" diyerek katkıları için meclis üyelerine teşekkür etti.

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ASAT’ın bütçesi 41 milyar TL

Büyükşehir Meclis Toplantısı’nın ardından ASAT Genel Kurulu yapıldı. ASAT 2027 Yılı Performans Programı ve Mali Yılı Taslak Bütçesi de kabul edildi. ASAT’ın 2027 yılı taslak bütçesi 41 milyar TL olarak belirlendi. Başkan Vekili Büşra Özdemir, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, "Genel Kurulumuza hazırlanan Performans Programımız 129 hedeften oluşmakta. Bu hedefler doğrultusunda şehrimizin su ve atık su hizmetlerini planlı bir şekilde sürdürmeyi ve altyapımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gider bütçemiz 41 milyar lira olarak öngörülüyor. Bu bütçenin yaklaşık 23 milyar lirasını yani yaklaşık yüzde 56 yatırımlara ayırmayı planlıyoruz. Bu oran Antalya'mızın içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" dedi.