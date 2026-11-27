Antalya’da içerisinde yapı malzemelerinin bulunduğu depoda taşınma işlemi sırasında yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, depo yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1112 Sokak üzerinde bulunan bir yapı markete ait depo olarak kullanılan prefabrik yapıda taşınma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden depo çalışanları kendilerini dışarı atarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda araç ve polis ekibi sevk edildi.

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Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Kısa sürede adrese gelen ekipler alevlerin sardığı depoya müdahale etti. Depoya bitişik konumdaki evlerde bulunan vatandaşlarda yükselen alevlerle büyük panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin çalışmasını endişeli gözlerle izledi. İç kısımları saran alevlere müdahale etmek için ekipler özel kesme makinesi ile gedikler açarak yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle depo içerisinde bulunan plastik ve diğer malzemelerden dolayı gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Dumanlar kentin birçok noktasından kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın, çevresindeki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

Özay Dereli adlı vatandaş, gece vardiyasından geldiği için evde uyurken eşinin yangın çıktığını söylemesi ile haberi olduğunu belirterek, "İtfaiyeyi aradık, geldiler söndürmeye başladılar. Yapı deposu burası, inşaat malzemeleri bulunuyor. İçerde 23 kişi vardı. Onlarda dışarı çıktılar" dedi. Yangın sonrası depoda büyük çapta hasar meydana geldi.