Türk Hava Yolları (THY) tarafından 66 ülkede düzenlenen eleme turnuvalarının ardından gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup 2026 Büyük Finali, Antalya'da tamamlandı.

Bu yıl 66 ülkede gerçekleştirilen 99 eleme turnuvasında başarılı olan golfçüler, Antalya Gloria Serenity Resort'teki büyük finalde şampiyonluk için mücadele etti.

Turnuvada, İngiltere'den katılan Tony McDonnell, iki raunt toplamında elde ettiği 73 Stableford puanıyla Gold kategorisinin şampiyonu oldu.

Kategoride 70 puanla Shahab Raja ikinci, aynı puana sahip Shih How Kevin Liau ise üçüncü sırada yer aldı.

Silver kategorisinde iki raunt toplamında 85 Stableford puanına ulaşan Ian David Forsyth şampiyonluğu elde ederken, 79 puanla Chandan Krishna Kayestha ikinci, 76 puanla Nana Rosalie N’Dah üçüncü oldu.

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Turnuvanın dünya şampiyonluğunu ise iki raunt toplamında aldığı 149 skoruyla Jaques Iyeze Gatera elde etti.

- Antalya'nın golf turizmi potansiyelinin tanıtımına katkı

THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, finalin ödül töreni öncesinde yaptığı açıklamada, 2013 yılında 12 ülkede başlayan organizasyonun bu yıl 66 ülkeye ulaştığını söyledi.

Turnuvanın bugüne kadar 87 ülkede ve 130'dan fazla şehirde düzenlenen 750'den fazla organizasyonla 60 binden fazla amatör golfçüyü ağırladığını belirten Olmuştur, organizasyonun şirketin marka bilinirliğine ve uluslararası itibarına katkı sağladığını ifade etti.

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Golfün THY'nin hedeflediği yolcu kitlesine ulaşmasında önemli bir mecra olduğunu kaydeden Olmuştur, organizasyon aracılığıyla Türkiye'nin turizm potansiyelini de uluslararası katılımcılara tanıttıklarını dile getirdi.

Antalya'nın golf turizmi açısından önemli merkez olduğunu vurgulayan Olmuştur, kentte yılda yaklaşık 500 bin golf başlangıç saati rezervasyonu yapıldığını ve yaklaşık 2 milyon raunt oynandığını bildirdi.

Antalya'nın golf sahalarının sayısı, birbirine yakınlığı ve uzun sezonuyla öne çıktığını belirten Olmuştur, şöyle konuştu:

"18 delikli toplam saha sayısı ve bu sahaların birbirine bir saatlik sürüş mesafesinde olması açısından Antalya'nın dünyada eşi benzeri yok. Bu anlamda, Kuzey Yarım Küre'de yaz ayları dışında da çok uzun bir golf turizmi sezonuna sahip olan Antalya'mızı hem Türk Hava Yollarının hem de kentin tanıtımı açısından son derece önemsiyoruz."

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Organizasyonun golf turizmi aracılığıyla turizm gelirlerinin yıl geneline yayılmasına katkı sunduğunu anlatan Olmuştur, farklı ülkelerden gelen katılımcıların ülkelerine döndüklerinde Antalya'nın tanıtımına da katkı sağladığına dikkati çekti.

- THY'nin küresel marka değerini artırma hedefi

THY'nin son 9 yıldır Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli markası seçildiğini vurgulayan Olmuştur, şirketin dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmasını hedeflediklerini söyledi.

Şirketin, mevcut marka değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu aktaran Olmuştur, bu hedefe ulaşmak için marka değerini yaklaşık 7 kat artırmaları gerektiğine işaret etti.

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Turkish Airlines World Golf Cup'ın markanın uluslararası konumlandırılması açısından önem taşıdığını dile getiren Olmuştur, organizasyonu gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.