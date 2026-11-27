ANTALYA’da yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’nde Ahmet İlhan’a ait yapı malzeme ürünlerinin bulunduğu depoda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının evlere sıçramaması için önce deponun arka kısmına müdahale etti. Ardından ekipler, deponun kapısı kırarak içeri girdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada, yanan deponun yanında bulunan evin çatısına çıkan 2 kişi, olanları izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken depoda milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

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Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen mahalleli Özay Dereli, “Uyuduğum sırada yangın çıkmış. Sesleri duyunca uyandım. Görünce itfaiyeye haber verdim. 2 veya 3 kişi çalışıyordu onlar da dışarıya çıktı” dedi.