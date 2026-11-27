Kazada, 07 YGU 89 plakalı aracın sürücüsü Bayram Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Hanife Ö. (71) ve 07 GGF 76 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mukaddes Z. (62) ile Zeliha Z. (64) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarda Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, KorkuteliDenizli karayolu Kızılcadağ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ö. (71) yönetimindeki 07 YGU 89 plakalı hafif ticari araç araç, Antalya istikametinden Denizli istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Denizli istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan Kerim Z. (65) yönetimindeki 07 GGF 76 plakalı otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.