Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, meclis toplantısında Yeni Parti Grup sözcüsünün CHP'den AK Parti'ye geçişine ilişkin "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna, "Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. Bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Ve Antalya'nın da bir eli, arkadan bir desteği, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var arkadaşlar" cevabını verdi.

Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Antalya'da toprağa verilmesi nedeniyle ertelenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi, bugün Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Şehitler için başsağlığı dileyen Özdemir, Belediye Genel Sekreterliği'ne asaleten atanan Ramazan Demir'in yeni görevinin de hayırlı olmasını diledi. Antalya'ya çok büyük bir ateş düştüğünü söyleyen Özdemir, "Öncelikle Eskişehir'de meydana gelen kazada kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Antalya'ya dün çok büyük bir ateş düştü. Sizlerin de anlayışıyla aslında ikinci birleşimimize katılmayarak, bugüne erteledik Meclisimizi. Öncelikle bu saygınız için teşekkür ediyorum sizlere. Dün içimize kor bir ateş düştü. Beş vatan evladını ama Antalya'dan iki vatan evladını dün toprağa verdik. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru ve ülkemizin geleceği için görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Antalya'mızın ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Gürcistan'ın Batum kentinde dün oynanan Beşiktaş maçında taraftarlara yönelik yaşanan orantısız polis müdahalesini de kınadığını söyleyen Özdemir, yaşanan olaylardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Filistin'de yıllardır büyük acılar yaşayan masum sivillerin, özellikle kadınların ve çocukların yanında olduklarını belirten Özdemir, "Filistin halkının barış, özgürlük ve adalet mücadelesini desteklediğimizi ben tekrar ifade etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da Beşiktaş taraftarlarını sporun kardeşlik, barış ve dayanışma ruhuna gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum. Beşiktaş camiasının ve tüm taraftarlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor, takımımızı elde ettiği galibiyetten dolayı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

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"Vicdanım çok rahat"

Meclis toplantısında Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesine ilişkin "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna da cevap veren Özdemir, "Vicdanınız rahat mı?' dediniz. Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır bu görevi ben yerine getiriyorum. Bu görevim bir gün sonlandığında bana 'Koltukta ne kadar güzel poz vermişsin' diye sormayacaklar. 'Hangi siyasi söylemleri ürettin?' diye sormayacaklar. Bu işin mali ve cezai yükümlülüğü bu omuzlardaysa, bunun hesabını ben vereceksem, bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya'nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Ve Antalya'nın da bir eli, arkadan bir desteği, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var arkadaşlar. Çok düşündük ve biz önceliğimize siyasetimizi değil, bu şehrin yarınlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk. Ha siyaset mi? Büşra Özdemir hiçbir zaman siyaseti önceliğine koymamıştır. 'Hangi makamda olacağım, bundan sonra nereye geleceğim' düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedim. Böyle düşünseydim bu zamana kadar farklı yaklaşımlarda da olurdum ama benim şu anki önceliğim bu şehrin geleceğini düşünmek. Çocuğumun yüzüne baktığımda 'Bu şehrin yarınları için neler yaptın? Orada o koltukta oturup poz verip, o görevleri bıraktın mı?' dedirtmemek, bu kentin ihtiyaçlarına cevap vermek. Ha siyaset derseniz de 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. 12 yıldır yerel yönetim tecrübem var. 1,5 yıldır da Antalya Büyükşehir gibi bir belediyeye başkanlık ediyorum başkan vekili olarak. Siyasetin de alasını yaparım, yapmam gerektiği zaman" dedi.

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Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrin öncelikli ihtiyaçlarına, değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Özdemir, "Tüm bu süre zarfında emek veren, katkı koyan tüm Meclis üyelerimize, belediyemizin tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma özverileri için de çok teşekkür ediyorum. Performans programımızı oylamaya sunuyorum, hayırlı olsun diyorum şimdiden" diye konuştu.