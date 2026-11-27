Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 11'lik eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 11'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Hagi'nin kullandığı serbest vuruşta top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 10
23. dakikada soldan Dompe'nin ortasında ceza sahası içinde Muleka kafayla topu filelere yolladı. 11
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Hagi, ceza sahası dışından çektiği sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Ruan, Hwang
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Meschack, Arda Usluoğlu, Cedric, Fatih Aksoy, Fernandes, Baran Ali Gezek
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Rayyan, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan
Yedekler: Egemen Aydın, Arif Boşluk, Gonçalves, Jevtovic, Bardhi, Andzouana, Colley, Da Mata, Mohamed, Emir Bars
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Hagi (dk. 15) (Alanyaspor), Muleka (dk. 23) (Konyaspor)
Sarı kart: İbrahim Kaya (Alanyaspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.