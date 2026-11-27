Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Erkek Eşitlik Biriminin bundan sonra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında çalışmalarını daha geniş ve kapsayıcı bir hizmet anlayışıyla sürdüreceği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın daha kapsayıcı çalışmalar ile toplumsal yaşama katkı sunacağını söyledi.

Aile yapısını güçlendiren çalışmalar yaygınlaşacak

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımını artırmaya yönelik projelerin yanı sıra aile odaklı hizmetler de daha kapsamlı şekilde ele alınıyor. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, sağlıklı aile ilişkilerinin desteklenmesi, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Eşitlikçi ve kapsayıcı hizmet anlayışı sürecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yeni yapılanmanın kadın ve aile odaklı hizmetlerin kapsamını genişleterek daha bütüncül bir anlayışla yürütülmesine imkan sağlayacağını belirterek, "Kadın ve aile odaklı hizmetlerimizi değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz. Daha önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Erkek Eşitlik Birimimiz de bundan sonra yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında daha geniş kapsamlı bir hizmet sunacak. Bu düzenleme ve yapılanma çalışmalarımızı güçlendirecek ve yeni projeler geliştirmemize imkan sağlayacak. Kadınların güçlenmesini, ailelerin desteklenmesini, toplumsal eşitliğin yaygınlaşmasını ve sosyal dayanışmanın artırılmasını esas alan çalışmalarımızı daha koordineli ve kapsayıcı bir anlayışla sürdüreceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların, erkeklerin, yaşlıların, engelli bireylerin ve ailelerimizin yanında olmaya; toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını gözeten, yaşam kalitesini artıran, fırsat eşitliğini destekleyen ve toplumsal refaha katkı sunan hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.