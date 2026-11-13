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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz: "Türkiye, COP31'de güzel bir sınav veriyor ve başarılı sonuçlar elde ediyor"

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye'nin COP31'de dünyanın iklim değişikliğine, çevre sorunlarına, atıkların yönetimine ve kentlerin aralarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine bir köprü vazifesi göreceğine işaret ederek, "Türkiye gerçekten bu konuda güzel bir sınav vermiştir ve başarılı bir sonuç elde etmiştir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz: "Türkiye, COP31'de güzel bir sınav veriyor ve başarılı sonuçlar elde ediyor"

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye'nin COP31'de dünyanın iklim değişikliğine, çevre sorunlarına, atıkların yönetimine ve kentlerin aralarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine bir köprü vazifesi göreceğine işaret ederek, "Türkiye gerçekten bu konuda güzel bir sınav vermiştir ve başarılı bir sonuç elde etmiştir" dedi.

        Antalya'da düzenlenen COP31'de dirençli şehirler ile Marmara Denizi'nin korunması ve sürdürülebilirliği konularını ele alan iki oturumda konuşmacı olarak yer alan Gebze Belediye Başkanı Zibbur Büyükgöz, organizasyonla ilgili izlenimlerini paylaştı. Daha önceki COP organizasyonlarına da katıldığını belirten Başkan Büyükgöz, Türkiye'nin disiplin, heyecan ve aksiyon açısından bir örnek ortaya koyduğunu ve çıtayı yükselttiğini kaydetti. Büyükgöz, şunları söyledi:

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        "Dünyanın iklim değişikliğine, çevre sorunlarına, atıkların yönetimine ve kentlerin aralarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine bir köprü vazifesi görecektir. Şu ana kadar gözlemlediğim şekli kadarıyla, dediğim gibi Türkiye gerçekten bu konuda güzel bir sınav vermiştir ve başarılı bir sonuç elde etmiştir. Cumhurbaşkanımızdan bakanımıza ve emeği geçen tüm taraflara ben devletim, milletim, bayrağım, ülkem adına şükranlarımı arz ediyorum."

        Alandaki program ve panellerin oldukça yoğun geçtiğini belirten Büyükgöz, "Katılımın yüksek olduğunu, heyecanın yüksek olduğunu ve herkesin mutlaka bir şeyler almanın peşinde olduğunu görüyoruz. Ben bu anlamda Türkiye'nin hem kendisine rol model gözüyle bakan ülkelere örnek olması açısından hem de tüm dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerine gerçekten de bir uyum gerekliliğini ispat etmek açısından da bir örneği ortaya koymuş olacak. Ben Türkiye'nin başarısını kutluyorum. Ben Türkiye'mizi, ülkemizi bir kez daha kutluyor ve bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

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        Dirençli şehirler ile Marmara Denizi'nin korunması ve sürdürülebilirliği konularını ele alan iki oturumda konuşmacı olarak yer aldığını kaydeden Büyükgöz, "İlçe belediyesi olarak neler yaptınız ve neler yapılmalı konusunda bir soruyla gündem oluştu. Dolayısıyla iki oturumda da ben konuşmacı olarak yer aldım" dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Yeşil Alan'da standı bulunduğunu belirten Büyükgöz, Körfez dip çamuru temizliğinin Türkiye'de ve tüm dünyada örnek bir çalışma olduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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