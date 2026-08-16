Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

        Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da yaz sıcaklığı ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Toros Dağları'nın arasındaki Göynük Kanyonu'nda serin su, doğa ve macerayı bir arada yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da yaz sıcaklığı ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Toros Dağları'nın arasındaki Göynük Kanyonu'nda serin su, doğa ve macerayı bir arada yaşıyor.

        Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nun önemli güzergahlarından birinde bulunan Göynük Kanyonu, doğal yapısı ve farklı aktiviteleriyle macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye, nem oranının ise yüzde 99'a ulaştığı kentte ziyaretçiler, serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için kanyona yöneliyor.

        Orman ve toprak yollardan safari araçlarıyla yaklaşık 2,5 kilometre ilerleyen ziyaretçiler, kanyonda çeşitli aktivitelere katılıyor. Bot turu, yüzme, kanyoning (kanyonları, farklı doğa sporlarının tekniklerini kullanarak baştan sona geçmeyi amaçlayan doğa sporu), halatlarla ilerleme ve kayalıklara tırmanma gibi etkinliklerle parkuru geçen ziyaretçiler, kanyonun sonunda bulunan şelaleye ulaşıyor.

        REKLAM

        Sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen suda serinleyen ziyaretçiler, bölgedeki dağ keçileri, kuşlar, kelebekler ve tavşan gibi canlıları da doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı buluyor.

        Kanyonun ziyaretçileri, ayrıca çam ağaçlarının üzerinden metrelerce yükseklikte uzanan parkurda zipline yaparak doğayı farklı bir açıdan keşfediyor.

        - Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor

        Göynük Kanyonu'nda turizm faaliyetleri yürüten işletmeci Doğukan Ak, AA muhabirine, Antalya kent merkezine yarım saat uzaklıktaki kanyonun yaklaşık 2 milyon yılda oluştuğunu söyledi.

        Kanyonun Beydağları Sahil Milli Parkı'nda, ormanların denizle buluştuğu noktada yer aldığını belirten Ak, yaklaşık 3 bin dönümlük alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

        REKLAM

        Başlangıçta yalnızca yürüyüş parkuru olarak hizmet veren alanın yıllar içinde doğa turizmine kazandırıldığını anlatan Ak, farklı macera aktiviteleriyle ziyaretçilere daha kapsamlı deneyim sunduklarını dile getirdi.

        Ak, 17 yılda alanında uzmanlaşmış bir ekip oluşturduklarını ve tesisin doğayla uyumlu şekilde işletildiğini belirterek, kanyoning, bot turu ve zipline gibi aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Ak, konukların yaklaşık yüzde 30'unun yerli, yüzde 70'inin yabancı turistlerden oluştuğunu anlattı.

        İngiltere, Polonya ve Rusya'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden turistleri ağırladıklarını, kanyonun serin suyunun ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Ak, "Kanyondaki su çok soğuk. Kayaların çatlaklarından sızarak buz gibi çıkıyor ve çok temiz. Vadi olduğu için sürekli esiyor." dedi.

        REKLAM

        Ak, Antalya turizminin deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa turizmiyle de çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki doğal mirasın turizme kazandırılmasının önemine işaret etti.

        - "Burada yüzerken sanki bir masaldaymışız gibi oluyor"

        Kazakistan'dan Antalya'ya gelen Darina Bondarchuk, tatil için kente her gelişinde Göynük Kanyonu'nu gezdiğini söyledi.

        Kanyonun doğal güzelliğinden etkilendiğini belirten Bondarchuk, "Yemyeşil suyu, harika doğası var. Burada yüzerken sanki bir masaldaymışız gibi oluyor. Buz gibi su insana çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretçilerden Levent Tetik de kanyondaki aktivitelerden keyif aldığını, yüzme etkinliğine katıldığını söyledi.

        REKLAM

        Kanyonun farklı bölümlerinde suyun içinde yürüdüklerini ve merdivenlerle ilerlediklerini, parkurun sonunda şelale ve mağaranın bulunduğunu anlatan Tetik, "İçerisi inanılmaz. Sıcak havada yapılabilecek en güzel aktivite." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Antalya'da turizm polisleri, tatilcilerin huzuru için sahada
        Antalya'da turizm polisleri, tatilcilerin huzuru için sahada
        Yaz gribinde 'ani sıcaklık değişimi' ve 'klima' uyarısı
        Yaz gribinde 'ani sıcaklık değişimi' ve 'klima' uyarısı
        'Akdeniz'deki mikroplastik sorunu çözülmezse turizm sekteye uğrar'
        'Akdeniz'deki mikroplastik sorunu çözülmezse turizm sekteye uğrar'
        Altınova'da 4 mahalleyi birbirine bağlayan caddeye sıcak asfalt
        Altınova'da 4 mahalleyi birbirine bağlayan caddeye sıcak asfalt
        Kepez'de 100'ün üzerinde park aydınlatıldı
        Kepez'de 100'ün üzerinde park aydınlatıldı
        Robotik kodlama kursu için başvurular başladı
        Robotik kodlama kursu için başvurular başladı