GÜNCELLEME 2 - Antalya'da uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan 42 AKL 36 plakalı minivan, uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uçuruma inen ekipler, minivandaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza yeri Anadolu Ajansı
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