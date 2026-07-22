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        GÜNCELLEME 2 - Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:12 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

        Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

        - Tedbir amaçlı bir mahalle boşaltılıyor

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Bölgede güvenlik tedbirlerini de artırdıklarını ifade eden Akbıyık, "Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla İnlice Mahallesi'ni tedbir amacıyla boşaltıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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