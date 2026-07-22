Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da safari aracının yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'da safari aracının yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Antalya'da safari aracının yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Güzelyalı Mahallesi'nde seyreden V.A'nın kullandığı 59 B 1605 plakalı safari aracı, yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada, safari aracına dönüştürülen minibüsün sürücüsü ile bir turist yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sırasında minibüste yaklaşık 12 turistin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"

        Benzer Haberler

        ALKÜ'de kontenjanlar belli oldu
        ALKÜ'de kontenjanlar belli oldu
        Antalya'da "Geleceğe İz Bırak-Plastik Temmuz Buluşması" programı yapıldı
        Antalya'da "Geleceğe İz Bırak-Plastik Temmuz Buluşması" programı yapıldı
        Yaşlı çift alevlerin sardığı evden komşuların uyarısıyla çıktı Evlerinin ya...
        Yaşlı çift alevlerin sardığı evden komşuların uyarısıyla çıktı Evlerinin ya...
        Otelin önüne bıraktığı motosikleti sabah göremeyince hırsızlığı güvenlik ka...
        Otelin önüne bıraktığı motosikleti sabah göremeyince hırsızlığı güvenlik ka...
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 44 dereceyi buldu
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 44 dereceyi buldu
        Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü Aşırı sıcaktan sahillere akın ed...
        Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü Aşırı sıcaktan sahillere akın ed...