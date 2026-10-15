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        GÜNCELLEME 3 - Antalya'da sağanak etkili oldu

        Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 19:44 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 3 - Antalya'da sağanak etkili oldu

        Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla dışarı çıktı. Kent merkezinde yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ulaşımda aksama yaşandı.

        Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde yer alan mağazanın çatısında çökme meydana geldi.

        Antalya Valiliğinden yapılan uyarıda, kuvvetli ve şiddetli yağış dolayısıyla vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Kaş ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak öğleden sonra etkisini artırdı. Su birikintileri nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

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        Demre ilçesindeki Kaleüçağız Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sel oluştu. Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklendi.

        Demre Kaymakamı Emin Bağlı ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kaya, mahalleye gelerek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AA muhabirine, saat 16.00 sıralarında başlayan yağışın ilçede birbirine yakın Kaleüçağız, Çevreli, Kapaklı ve Yavu mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

        Seracılık yapılan Çevreli Mahallesi'ndeki seraların yüzde 70'inde ve 10 kadar evde hasar oluştuğunu belirten Duran, Kaleüçağız Mahallesi’ndeki evlerin de zarar gördüğünü anlattı.

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        Yağışın devam ettiğini ifade eden Duran, "Bugüne kadar böyle bir yağışı kimse görmedi. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi olarak çalışmalara yağışın ilk saatlerinden itibaren başladık. Çok şükür can kaybımız yok." diye konuştu.

        Antalya Havalimanı'nda pistlerin açık olduğu, iniş ve kalkış için bir problem bulunmadığı ancak 8 uçağın iniş için başka havalimanlarını tercih ettiği öğrenildi.

        - Mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Sarı" kodlu uyarısı doğrultusunda, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve şiddetli yağışların etkili olduğu belirtildi.

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        Valilik koordinasyonunda AFAD, emniyet ve jandarma teşkilatları, DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alındığı, müdahale ekiplerinin teyakkuz haline geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çalışmalar kapsamında bin 901 personel, 624 araç, 248 iş makinesi, 5 bot, 187 motopomp ve 74 dalgıç pompa görev yapmaktadır. Demre ilçemizin Çevreli Mahallesi'nde bir okulda mahsur kalan 13 öğrencimiz ve 7 öğretmenimiz ile bir serada mahsur kalan 2 vatandaşımız, ekiplerimizin müdahalesiyle güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tahliye edilenlerin sağlık durumları iyidir. Kaş-Demre Devlet Yolu'nun 14. kilometresinde bulunan Demre ilçesi Yavu Mahallesi geçişinde meydana gelen taşkın nedeniyle aksayan ulaşım, su seviyesinin düşmesi ve ekiplerimizin müdahalesiyle saat 20.30 itibarıyla her iki yönde de yeniden normale dönmüş ve trafik akışı çift yönlü olarak sağlanmaya başlanmıştır."

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        Açıklamada, il genelinde etkili olan yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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