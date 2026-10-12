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        GÜNCELLEME - Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyleyerek Konya'da polise teslim olan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 15:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyleyerek Konya'da polise teslim olan zanlı, tutuklandı.

        Canan Y'yi (49) öldürdüğü itirafıyla gözaltına alınan Talha T. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesine getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.

        Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Antalya'da cinayet işlediğini ve teslim olmak istediğini söyleyen Talha T, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y'nin cansız bedenini bulmuştu.

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        Antalya'ya getirilen Talha T, emniyetteki ifadesinde, tartıştığı Canan Y'nin üzerine sıcak su döktüğünü ve kadını boğarak öldürdüğünü söylemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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