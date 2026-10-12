GÜNCELLEME - Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyleyerek Konya'da polise teslim olan zanlı, tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü söyleyerek Konya'da polise teslim olan zanlı, tutuklandı.
Canan Y'yi (49) öldürdüğü itirafıyla gözaltına alınan Talha T. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesine getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.
Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Antalya'da cinayet işlediğini ve teslim olmak istediğini söyleyen Talha T, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y'nin cansız bedenini bulmuştu.
Antalya'ya getirilen Talha T, emniyetteki ifadesinde, tartıştığı Canan Y'nin üzerine sıcak su döktüğünü ve kadını boğarak öldürdüğünü söylemişti.
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