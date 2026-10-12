Alanya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 12.10.2026 - 17:40 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kestel Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde 06 RAB 86 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyere saplanırken, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ