GÜNCELLEME - Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Altınova Düden Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.



Yangında, 4 iş yeri ve 1 evde hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

