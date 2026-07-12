Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Denizkent Mahallesi'nde arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.T. (24), bıçakla Ali K'yi (22) ve N.Ç'yi (16) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, N.Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Şüpheli A.T'nin jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.
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