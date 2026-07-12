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        Antalya'da inşaat halindeki binada bodrum boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat halindeki binada boşluktan bodruma düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Antalya'da inşaat halindeki binada bodrum boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat halindeki binada boşluktan bodruma düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta inşaat halindeki bir binaya giren O.K. (26), karanlıkta zemindeki boşluğu fark etmeyerek yaklaşık 4 metre yükseklikten bodruma düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, merdiven kurarak ulaştıkları O.K'yi bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralanan O.K, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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