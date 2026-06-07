Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı

        GÜNCELLEME - Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 21:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, saldırıyı yüzü kapalı bir şüphelinin gerçekleştirdiğini ve binanın ön cephesindeki cama 2 kurşun isabet ettiğini belirledi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmada 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltına alınan zanlı sayısı 3'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Antalya'da yangın çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı
        Antalya'da yangın çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı
        Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı
        Antalya'da Otokoç yetkili servisine silahla ateş açıldı
        Antalya'da oto galeriye silahlı saldırı (2)
        Antalya'da oto galeriye silahlı saldırı (2)
        Antalya'da oto galeriye silahlı saldırı
        Antalya'da oto galeriye silahlı saldırı
        Manavgat Belediyesi TSM Korosu'ndan yaz konseri
        Manavgat Belediyesi TSM Korosu'ndan yaz konseri
        Sultan Keykubat'ın fetih yolunda 3. Alanya Keykubad Göç ve Kervan Yolu yürü...
        Sultan Keykubat'ın fetih yolunda 3. Alanya Keykubad Göç ve Kervan Yolu yürü...