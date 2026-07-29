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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


        Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

        Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

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