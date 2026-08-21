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        Güneyden esen rüzgar, Akdeniz kıyılarında plastik atık birikimine neden oluyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da bu yıl poyraz esmediğini, sürekli güneyden meltem estiğini belirterek, "Kuzey rüzgarları esmediği için deniz içerisinde ana akıntıyı da düşündüğümüz zaman İsrail, Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin atıkları da bizim Anadolu kıyılarına rüzgarla geliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Güneyden esen rüzgar, Akdeniz kıyılarında plastik atık birikimine neden oluyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da bu yıl poyraz esmediğini, sürekli güneyden meltem estiğini belirterek, "Kuzey rüzgarları esmediği için deniz içerisinde ana akıntıyı da düşündüğümüz zaman İsrail, Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin atıkları da bizim Anadolu kıyılarına rüzgarla geliyor." dedi.

        Gökoğlu, deniz yüzeyinde ve kıyılardaki plastik ve yüzer atık kirliliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik kullanımının yaygın olduğu bir çağda yaşandığını, dolayısıyla bu yüzyılın en büyük problemlerinden birinin plastik kirliliği olduğunu söyledi.

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        Plastik kullanımının azaltılması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, atıkların kanalizasyon şebekelerinde, arıtma tesislerinde problem çıkardığını, arıtmayı güçleştirdiğini belirtti.

        Gökoğlu, şöyle devam etti:

        "Mikroplastiklerin en büyük sakıncalarından bir tanesi de bunların üzerine mikroorganizmaların yapışması, tutunması hatta bunların içinde nükleer atıklar da olabilir. Yani çok kirletici atıklar da olabilir. Bunlar da insanımız için risk doğurabilir. Mikroorganizmalar da tutunduğu için ilk temasta zaten kıyılarda dalganın olduğu yerde küçük çocuklarımız, yaşlılarımız yüzme bilmeyen insanlar giriyor. Dolayısıyla bunlar için risk oluşturabilir. Kaşıntı, yanma, enfeksiyon, çocuklarda yutma olduğu zaman birtakım semptomlar yaşanabilir. Deniz canlıları için de risk oluşturuyor. Onların bir kısmını deniz canlıları da yutuyor. Deniz çayırlarına, alglere, balıklara yani denizde yaşayan bütün canlılara olumsuz etkileri var."

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        Gökoğlu, Akdeniz kıyılarında görülen kirliliğin nedenlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "Antalya'da bu yıl poyraz esmedi. Sürekli güneyden meltem esiyor. Kuzey rüzgarları esmediği için deniz içerisinde ana akıntıyı da düşündüğümüz zaman İsrail, Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin atıkları da bizim Anadolu kıyılarına rüzgarla geliyor. Ana akıntıyla yine batıya doğru yönlenirken, Anadolu kıyılarından geçiyor. Dolayısıyla kuzey rüzgarları esmediği için güneyden estiğinden dolayı onların plastikleri de bizim kıyılarımıza geldi. Bunun da etkisi var. Bu yıl yaz sezonu bitiyor, ağustosun yarısını geçtik ama denizde berrak suya rastlayamadık. Nedeni de sürekli meltem esmesi ve bizim kıyılarımızı baskı altında tutması. Bu nedenle kıyılarda berrak suyu göremiyoruz. Akdeniz o berraklığını kaybetmeye başladı."

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        - "Deniz tabanı da yüzeydeki gibi kirli"

        Deniz tabanının da yüzeydeki gibi kirli olduğunu belirten Gökoğlu, su altı ekibiyle her dalış yaptığında Konyaaltı'nda iki çuval plastik atıkla çıktıklarını, o manzara karşısında üzüldüklerini ifade etti.

        Gökoğlu, kirlilikte sera atıklarının da etkili olduğuna dikkati çekerek, "Seralardan ürün sonu çıkan bütün atıkları hatta tabana serdikleri o plastik örtüleri de su kenarlarında görüyoruz. Nihayetinde bunlar güneşte parçalanıyor, yağmurlarla, akarsularla denize gidiyor ve mikroplastik oluşuyor." dedi.

        Mikroplastik ve plastik kirliliğini önlemek için cezaların artırılması ve zaman zaman tatlı su kaynakları içerisindeki atıkların toplanması gerektiğinin altını çizen Gökoğlu, bu farkındalığın küçük yaşlarda oluşması için plastik kullanımının azaltılması konusunun ilkokuldan itibaren derslerde işlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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        - Temizlik çalışmaları sürüyor

        Antalya kıyılarında Türkiye Çevre Ajansı tarafından deniz yüzeyi temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

        Deniz süpürgesi ile başta plastik parçaları olmak üzere ambalaj atıkları, köpük, odunsu materyaller ve diğer yüzer katı atıklar, deniz yüzeyinden toplanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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