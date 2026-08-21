Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Orman işçisi ailenin çadırda büyüyen oğlu Hacettepe Tıp'ı kazandı

        Orman işçisi ailenin çadırda büyüyen oğlu Hacettepe Tıp'ı kazandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, geçimini ormanda ağaç kesim işçiliğiyle sağlayan ailesiyle 12 yıl boyunca çadır şartlarında yaşayan Ahmet Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi elde ederek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Orman işçisi ailenin çadırda büyüyen oğlu Hacettepe Tıp'ı kazandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, geçimini ormanda ağaç kesim işçiliğiyle sağlayan ailesiyle 12 yıl boyunca çadır şartlarında yaşayan Ahmet Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi elde ederek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

        Deniz ailesinin küçük oğlu Ahmet, ailesinin işi dolayısıyla çocukluk ve eğitim hayatının önemli bölümünü orman kesim sahalarında kurulan çadırlarda geçirdi.

        Bir yandan ailesine destek olan, diğer yandan eğitimini aksatmadan sürdüren Deniz, YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı, eşit ağırlık puan türünde ise Türkiye 145'incisi olmayı başardı.

        REKLAM

        İmkanların sınırlı olduğu şartlarda hedefinden vazgeçmeyen Ahmet'in, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesine yerleşmesi, ailesi ve ilçe sakinlerine sevinç yaşattı.

        - "Çadırda yaşamak hedeflerimden vazgeçmeme neden olmadı"

        Ahmet Deniz, AA muhabirine, ailesinin geçimini sağlamak için yıllarca ağır şartlarda çalıştığını söyledi.

        Çocukluk yıllarının büyük bölümünün ailesiyle ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda geçtiğini anlatan Deniz, "Yaklaşık 12 yıl boyunca ailemle çadırda yaşadım. Orman kesim işçiliği çok zor bir meslek. Ailem, bütün sıkıntılara rağmen eğitimimi sürdürebilmem için büyük fedakarlık yaptı. Yaşadığımız şartları hiçbir zaman başarımın önünde bir engel olarak görmedim." dedi.

        REKLAM

        Düzenli ve disiplinli çalışarak hedefine ulaştığını belirten Ahmet Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

        "Ders çalışabileceğim her fırsatı değerlendirdim. Zaman zaman zorlandım ancak doktor olma hayalimden vazgeçmedim. Sınav sonucunu öğrendiğimizde ailemle büyük bir mutluluk yaşadık. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde okuyarak iyi bir hekim olmak, ülkeme ve insanlara hizmet etmek istiyorum. Bu başarıyı, benim için yıllarca emek veren aileme armağan ediyorum."

        - Kaymakam, başarılı öğrenciyi ziyaret etti

        Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca da Ahmet Deniz'i ailesiyle yaşadığı evde ziyaret ederek başarısından dolayı kutladı.

        REKLAM

        Antalya Valisi Hulusi Şahin'in selam ve tebriklerini de aileye ileten Ilıca, Ahmet Deniz'in zorlu şartlarda elde ettiği başarının bütün öğrencilere örnek olması gerektiğini dile getirdi.

        Kaymakam Ilıca, şöyle konuştu:

        "Ahmet evladımız, ailesinin alın teri ve kendi azmiyle çok kıymetli bir başarı elde etti. İçinde bulunduğu şartları mazeret olarak görmeden çalışarak Türkiye derecesi yaptı ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden birinin tıp fakültesini kazandı. Kendisini, fedakar ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ahmet'in gelecekte ülkemize faydalı bir hekim olacağına inanıyorum."

        REKLAM

        Deniz ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ilıca'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Herkes ayağına baktı!
        Herkes ayağına baktı!
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlendiler
        Evlendiler

        Benzer Haberler

        Trafik uygulamasını görünce motosikletini ormanlık alana bırakıp kaçtı, cez...
        Trafik uygulamasını görünce motosikletini ormanlık alana bırakıp kaçtı, cez...
        Tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        5 yıldızlı otel sahili kazıp çöplük yaptı, kaplumbağa dostu sertifikası ipt...
        5 yıldızlı otel sahili kazıp çöplük yaptı, kaplumbağa dostu sertifikası ipt...
        Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Sıcak çarpmasında hayati tehlike; beyin ve organlar zarar görebilir
        Sıcak çarpmasında hayati tehlike; beyin ve organlar zarar görebilir
        Antalya'da adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Antalya'da adada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye