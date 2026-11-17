SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tarım, turizmde kaynak verimliliği ve deniz ekosistemlerinin korunması gibi konuların da bulunduğu 85 bilimsel projeyle yer aldı.

Üniversitenin COP31 kapsamında tanıttığı projeler arasında, tarımsal atıkların ve düşük kaliteli tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, turizm sektöründe iklim değişikliğine uyumlu ve kaynak verimliliğini destekleyen sürdürülebilir mesleki eğitim modeli geliştirilmesi ile Antalya Körfezi'ndeki deniz çayırlarının iklim baskısı karşısındaki durumunun izlenmesi gibi çalışmalar öne çıktı.

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Projelerle tarımsal kaynakların daha verimli kullanılması, turizm sektöründe sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması ve deniz ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, COP31'in dünyada iklim değişikliğinin konuşulduğu ve çözüm arandığı önemli bir platform olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin dünyanın tamamını etkileyen bir sorun haline geldiğini belirten Özkan, bu konuda herkesin sorumluluk alması ve çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.

Üniversite olarak COP31'de katılımcıların ilgisini çeken bilimsel projeler sunduklarını aktaran Özkan, "İklim zirvesine üniversitemiz 85 bilimsel projeyle katıldı. Ayrıca teknokentimizdeki 13 girişimci de projeleriyle zirvede yer aldı. Akademisyenlerin farklı sektörlerle ortak yürüttüğü çalışmalar çeşitli oturum ve atölyelerde katılımcılara anlatıldı." dedi.

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Gönüllü öğrenci sayısı bakımından Akdeniz Üniversitesinin öne çıktığını vurgulayan Özkan, gençlerin iklim değişikliği ve çevre konularındaki farkındalığının artırılması açısından böylesine büyük bir organizasyonun içinde yer almalarının önemli olduğunu dile getirdi.

- "Su, çağımızın özellikle Antalya'mızın en büyük sorunu"

Akdeniz Üniversitesinin çevre alanındaki çalışmalarına da değinen Özkan, "Üniversite olarak 29 yıldır çevre ödülleri veriyoruz. Türkiye'de bu alanda ödül programını başlatan ilk üniversiteyiz. Antalya, su kıtlığı riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu kapsamda YÖK'e su enstitüsü kurulması için başvuruda bulunduk. Su, çağımızın özellikle Antalya'mızın en büyük sorunu. Bunun farkında değiliz ama iki gün sonra kapımıza dayanacak. Hepimiz bu konuda duyarlı olmalıyız." diye konuştu.

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Üniversitenin yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisi santrali projesinin bulunduğunu dile getiren Özkan, tarım teknolojisi alanındaki çalışmalarıyla da sürdürülebilir üretime katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Özkan, üniversitede yapılan bilimsel araştırma projelerinde akıllı ve dayanıklı şehirler, dayanıklı tarım, akıllı tarım ve su konularına öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.