FATİH HEPOKUR - Eski milli voleybolcu Resmiye Çakmak, kariyerinin en zorlu dönemlerinden biri olan ağır sakatlığın ardından yeniden sahalara dönerek kazandığı mücadele deneyimini, Antalya'da eğitim verdiği kız çocuklarına aktarıyor.

Voleybola 12 yaşında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başlayan Çakmak, üniversite yıllarında plaj voleyboluyla tanıştı. Kısa sürede milli takım kampına davet edilen sporcu, farklı takımlarda forma giyerek hem salon hem de plaj voleybolunda kariyerini sürdürdü.

Profesyonel kariyerinde 1. Lig'de Alaşehir Belediyespor ve Gümüşhanespor formalarını giyen Çakmak, Sultanlar Ligi'nde ise Nilüfer Belediyespor'da mücadele etti.

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Kariyerinin önemli bir döneminde ağır bir sakatlık yaşayan Çakmak'ın spor hayatı, 2016 yılında Alaşehir Belediyespor formasıyla 1. Lig'de mücadele ettiği sırada değişti. Karşıyaka ile oynanan maçta rakip oyuncuyla çarpışan Çakmak'ın ön çapraz bağları koptu.

Ameliyatın ardından yaklaşık 8 ay tedavi ve rehabilitasyon süreci geçiren Çakmak, yeniden yürümeyi öğrenmekte bile zorlandığı dönemin ardından voleybola dönmeyi başardı.

Sporculuk kariyerini tamamladıktan sonra Antalya'da yaşamını sürdüren Çakmak, bir süre plaj voleybolu oynadı ve takım menajerliği yaptı. Daha sonra kendi spor kulübünü kuran eski milli voleybolcu, yaklaşık 2,5 yıldır 6-14 yaş grubundaki kız çocuklarına voleybol eğitimi veriyor.

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Çakmak, sporculuk döneminde yaşadığı zorluklardan edindiği deneyimi öğrencilerine aktararak onların yalnızca iyi birer sporcu değil, özgüvenli, mücadeleci ve karşılaştıkları güçlükler karşısında pes etmeyen bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

- Öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybola başladı

Kepez ilçesinde kurduğu kulüpte kız çocuklarına voleybol eğitimi veren Çakmak, AA muhabirine, voleybola okul bahçesinde oynadığı sırada beden eğitimi öğretmeninin kendisini fark etmesiyle başladığını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü dönemde plaj voleyboluyla tanıştığını belirten Çakmak, kısa süre sonra milli takım kampına çağrıldığını anlattı.

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İzmir'de düzenlenen kampta her hafta yapılan elemelerde başarılı olduğunu ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Başlangıçta rakiplerim Arkas, Eczacıbaşı, VakıfBank ve Galatasaray gibi kulüplerden sporculardı. Aralarında en kısa ve takımsız olan bendim. Her hafta elemeler yapılıyordu. Kampın sonuna kadar kaldım ve 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım."

Üniversite yıllarında farklı şehirlerdeki takımlarda forma giydiğini dile getiren Çakmak, salon ve plaj voleybolunda önemli deneyimler kazandığını belirtti.

- Yeniden yürümeyi öğrendi, voleybola geri döndü

2016 yılında ön çapraz bağının kopmasıyla zor günler geçirdiğini anlatan Çakmak, ameliyatın ardından 8 ay tedavi gördüğünü söyledi.

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Bu süreçte yürümekte bile zorlandığını belirten Çakmak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çok zor bir dönemdi. Yaşın küçük, bütün arkadaşların oynuyor ama sen yürüyemiyorsun. Bana düz adım yürümeyi göstermişlerdi, onları bile yapamıyordum. Bir defterim vardı, güzel sözler yazardım, gün sayardım. Ailem bir dönem tekrar oynamamı istemedi ama ben döneceğim dedim. İyi ki de dönmüşüm."

Tedavisinin ardından Gümüşhane'de bir sezon forma giydiğini aktaran Çakmak, daha sonra Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'a transfer olduğunu kaydetti.

Dizini korumak amacıyla bir süre plaj voleyboluna ara verdiğini anlatan Çakmak, yaklaşık 4 yıl önce yeniden kum sahalara döndüğünü ve yaz aylarında müsabakalara katıldığını söyledi.

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Kovid-19 salgını döneminde Nilüfer Belediyespor'da oynarken salon voleybolunu bırakmaya karar verdiğini belirten Çakmak, ailesine daha fazla zaman ayırmak için profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını ifade etti.

- Hedefi yeni Filenin Sultanları'nı yetiştirmek

Sporculuğun ardından Antalya'da bir süre takım menajerliği yapan Çakmak, daha sonra kendi kulübünü kurarak antrenörlüğe başladığını anlattı.

Yaklaşık 2,5 yıldır 6-14 yaş grubundaki kız çocuklarına eğitim verdiğini belirten Çakmak, önceliğinin yalnızca voleybolcu yetiştirmek olmadığını vurguladı.

Çakmak, şöyle konuştu:

"Herkes çok iyi bir voleybolcu yetiştirmek istiyor ama ben olaya biraz farklı bakıyorum. Elbette voleybolcu yetiştirmek çok güzel ancak hayata karşı güçlü bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Kız çocuklarının özgüvenli olması, mücadele edebilmesi önemli. Sahada karşılaştıkları zorluklarla onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklara öğretmek istediğim en önemli şeylerden biri vazgeçmemeleri. Hata yaptın, tamam, devam et. Hemen sahaya geri dön. Ben de hayatım boyunca vazgeçmedim, sonuna kadar mücadele ettim."

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Kulübünde 8 takım bulunduğunu ve sporcularının kendi yaş kategorilerinde müsabakalara katıldığını belirten Çakmak, yetenekli çocukları üst düzey takımların deneme antrenmanlarına yönlendirmek ve gelecekte milli takıma sporcu kazandırmak istediğini söyledi.

- Voleybola ilgi çocukları da spora yönlendiriyor

Türkiye'de voleybola ilginin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası başarılarıyla arttığını belirten Çakmak, bu ilginin çocukların da spora yönelmesini sağladığını ifade etti.

Çakmak'ın öğrencilerinden 12 yaşındaki Sima İnce Budak da yaklaşık 2 yıldır kulüpte voleybol eğitimi aldığını, antrenmanlar sayesinde kendisini geliştirdiğini ve müsabakaların özgüven kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

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Geçen yıl küçük kızlar kategorisinde Antalya birincisi olduklarını belirten Budak, gelecekte profesyonel voleybolcu olmak istediğini kaydetti.