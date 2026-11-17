SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki Sıfır Atık Mutfağı'nda, çöpe atılabilecek malzemelerle hazırlanan 23 çeşit ürün yemeklere lezzet katıyor.

Yeşil Bölge'deki "7 Bölge 7 Mutfak" alanında Sıfır Atık Vakfınca sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan 5 restoran ve sergi alanında, gıda atıklarının yeniden kullanımı gösteriliyor.

Mutfakta kullanılan ürünlerden artan ve çöpe gidecek olanlar, farklı metotlar uygulanarak yeniden değerlendiriliyor. Bu atıklar kullanılarak yapılan ayva kabuğu şerbeti, balık köftesi, şekerlenmiş narenciye kabuğu, yeşil pırasa aromatik yağı, portakal kabuğu reçeli, kereviz sebze suyu, bal kabağı marmeladı gibi 23 ürün ile hem mutfak atığı sıfıra indiriliyor hem de damaklara farklı lezzetler sunuluyor.

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Sıfır atık uygulamalarında sebze ve meyve kabuklarından balıklara kadar her ürün değerlendiriliyor. Yerli ve yabancı katılımcılara sıfır atığın öneminin de çeşitli bilgilendirme broşürleriyle anlatıldığı mutfak COP31'in uğrak noktaları arasında yer alıyor.

- "Kullanılabilecek her şeyi değerlendiriyoruz"

Sıfır Atık Mutfağı Proje Sorumlularından Tusem Filiz, AA muhabirine, menü ve reçeteleri oluştururken ortaya çıkabilecek yan ürünleri belirlediklerini, bunları atığa dönüşmeden yeniden mutfak döngüsüne kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mutfakta kullanılan birçok malzemenin çöp olarak görülmemesi gerektiğini belirten Filiz, ürünlerin mümkün olduğunca tamamının değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

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Filiz, bal kabağının farklı bölümlerini değerlendirdiklerini anlatarak, "Bal kabağının dış kısmını, normalde çöpe gidebilecek bölümlerini kullanıyoruz. İç kısmından elde ettiğimiz püreyi de bal kabağı marmelatı olarak yeniden menülerimize dahil ediyoruz. Kullanılabilecek her şeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Balık köftesinin de atıkların değerlendirilmesine yönelik örneklerden biri olduğunu ifade eden Filiz, balığın filetosu çıkarıldıktan sonra kalan kısımlarının temizlenerek köfte harcına dönüştürüldüğünü ve restoranda misafirlere sunulduğunu kaydetti.

Filiz, mutfakta salça yapımında kullanılan otların saplarından da aromatik yağ elde ettiklerini belirterek, bu yağı yoğurt gibi yemeklere lezzet vermek amacıyla kullandıklarını dile getirdi.

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Ziyaretçilerin uygulamalara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Filiz, "Katılımcılar mutfağımıza girince mutlu oluyor. Yeni ürünleri, yeni damak tatlarını deniyorlar. Bu anlamda katılımcılara da ilham vermiş oluyoruz." diye konuştu.