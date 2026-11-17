Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım durumlarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Fakırcalı Mahallesi’nde 25 hanenin kullandığı dar ve bozuk yolu genişleterek bin 200 metrelik güzergahı betonla kapladı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fakırcalı Mahallesi’nde uzun süredir ulaşım sıkıntısına neden olan yolda çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 25 hanenin kullandığı dar ve bozuk güzergâhta öncelikle genişletme çalışması yapıldı. Ardından bin 200 metrelik yol betonla kaplanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

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Başkan Özçelik çalışmaları yerinde inceledi

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tamamlanan çalışmaları yerinde incelemek ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemek üzere Fakırcalı Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Özçelik’e Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ile Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar eşlik etti.Fakırcalı Mahalle Muhtarı Selahattin Aydoğan ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Savaş'ın da katıldığı ziyarette Başkan Özçelik, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi ve vatandaşların taleplerini dinledi. Yolun tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Özçelik ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Muhtardan teşekkür

Fakırcalı Mahalle Muhtarı Selahattin Aydoğan, yaklaşık 25 hanenin kullandığı yolun eski durumunun mahalle sakinleri için önemli bir ulaşım sorunu oluşturduğunu belirtti. Belediyenin talebe hızlı şekilde karşılık verdiğini ifade eden Aydoğan, "Mahallemizde yaklaşık 25 hanenin kullandığı yolumuz dar ve bozuktu. Bu nedenle ulaşımda zorluk yaşanıyordu. Belediyemiz tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İlk etapta yolun genişletilmesi gerçekleştirildi, ikinci etapta ise beton dökülerek bin 200 metre yolumuz yapıldı. Alanya merkezdeki vatandaşımızla Fakırcalı'daki vatandaşımızı ayırmadan, herkese eşit mesafede hizmet sunan belediyemize teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere tüm ekibine ve emek veren çalışma arkadaşlarına şahsım ve mahallem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.