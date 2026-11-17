OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, COP31'i çok önemsediklerini belirterek, "COP31, şu anda dünyada üretimin, rekabetçiliğin değişmesini en net olarak gözleyebildiğimiz bir aktivite oldu. OYAK olarak değişik sektörlerde yeşil dönüşümün inanmış bir takipçisiyiz" dedi.

Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve 920 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), devam ediyor.

Konferansa katılan firmalardan biri de Türkiye'de demirçelik, çimento, gübre ve enerji gibi birçok sektörde yer alana OYAK şirketleri oldu.

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Beş şirketle COP31'e katılım sağladıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, iki haftadır çeşitli panellerde şirket yetkililerinin konuşmacı olarak yer aldığını söyledi.

COP31'i çok önemsediklerinin altını çizen Prof. Dr. Yalçıntaş, "COP31, şu anda dünyada üretimin, rekabetçiliğin değişmesini en net olarak gözleyebildiğimiz bir aktivite oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlikte rekabet

Rekabetin artık sadece kalite, fiyat ve zamanında teslimatla ilgili olmadığını bunlara bir de sürdürülebilirlik eklendiğine dikkati çeken Yalçıntaş, "Artık bir firmanın sadece kaliteli üretim yapması veya zamanında teslimat yapması veya uygun maliyetle üretmesi yetmiyor. Aynı zamanda ürünlerinin çevre dostu olması lazım, aynı zamanda üretim yaparken çevreye saygılı olması lazım. Bu sadece ve sadece yarınlara daha iyi bir dünya bırakmak için değil ama aynı zamanda şirketler açısından söylüyorum; rekabetçiliklerini sürdürme açısından da vazgeçilmez bir unsur haline geldi" ifadelerine yer verdi.

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"Çok daha çevre dostu ve rekabetçi üretimler yapmaya çalışıyoruz"

Yalçıntaş, OYAK olarak son derece stratejik sektörlerde yatırımlarının olduğunu kaydederek, "Örneğin demirçelik, çimento, gübre, örneğin enerji. Bunların hepsi, eğer dikkat edilmediği, eski teknoloji kullanıldığı takdirde son derece çevreye zararlı olabilen sektörler. Artık bizler bu anlamda yarınlara çok daha iyi Türkiye bırakabilmek için düzenli olarak prosedürlerimizi iyileştiriyoruz, üretim metotlarımızı daha yenilikçi hale getiriyoruz, daha yüksek teknolojiler kullanıyoruz ve çok daha çevre dostu ve rekabetçi üretimler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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"COP31'i çok önemsiyorum"

COP31'den çıkacak kararlarının önemine değinen Yalçıntaş, konuşmasının şöyle sürdürdü:

"Hem yarınlara daha iyi bir dünya bırakmak açısından önemli hem de rekabetçiliğimizi ve ihracat kasımızı güçlü tutabilmek açısından önemli. Ama bunun bir başka önemi daha var. Bakın bu toplantıya günde yaklaşık 45 bin kişi geliyor. Aynı şekilde medyada da geniş bir yer alıyor. Bu şu demektir, bu COP31 Antalya sayesinde dünyada çevre dostluğu anlamında, yarınlara daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak anlamında ciddi bir farkındalık oluşturuluyor, ciddi bir bilinç oluşturuluyor. Benim gözümde halkın bilinçlenmesi, insanların bilinçlenmesi, farkındalığı, burada çıkacak olan kararlardan çok daha önemli. Çünkü siz yukarıda bir karar çıkarttığınız zaman bu çıkarttığınız kararın yüzde 100 uygulanabilmesini garanti edemiyorsunuz. Bu kararların uygulanabilmesi ancak ve ancak insanların buna inanmaları, buna sahip çıkmaları ve bunu uygulamalarıyla oluyor. İşte bunun yapılabilmesi için de bu kararların böyle kapalı kapılar arasındaki toplantılarda değil de böyle geniş katılımlı, herkesin katıldığı ve duyurulduğu toplantılarda alınması lazım. Ben bu anlamda COP31 Antalya'yı çok önemsiyorum."

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"Değişik sektörlerde yeşil dönüşümün inanmış bir takipçisiyiz"

Fabrikalarında çevreci adımlar atmaya ve her gün geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Yalçıntaş, "Dünyada en çevre dostu çimentoyu üreten firmalardan bir tanesi OYAK Çimento'dur. Bu anlamda araştırma geliştirmeye, ürün geliştirmeye çok ciddi harcamalar yapıyoruz, çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Yeşil dönüşüm üzerinde çalıştığımız sektörlerden bir tanesi de gübre sektörümüz bizim. Bir diğer sektörümüz de enerji. Enerji sektöründe de özellikle güneş enerjisinde yaptığımız yaklaşık 2000 megawatt gücünde bir yatırımımız var. Bu yatırımımız da devam ediyor. Gördüğünüz gibi OYAK olarak değişik sektörlerde yeşil dönüşümün inanmış bir takipçisiyiz."