İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 alanı dronla görüntülendi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) yapıldığı alan dronla görüntülendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) yapıldığı alan dronla görüntülendi.
COP31'in 527 bin metrekaresi Mavi Bölge, 582 bin metrekaresi Yeşil Bölge olan alanı gün doğumundan gün batımına farklı zaman dilimlerinde havadan kayda alındı.
Yeşil Bölge'ye ilişkin detayların ağırlıklı olduğu görüntülerde, "Kalyon Kulesi"nin yanı sıra sergi, konser, panel, çalıştay ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği alanlar yer aldı.
Türkiye Pavilyonu, sıfır atık ile inşa edilen kaplumbağa pavilyonunun bulunduğu görüntülere, alandaki su gösterileri ve akşam gerçekleştirilen ışıklandırmalar da yansıdı.
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