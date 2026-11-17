Antalya tarımının iklim değişikliğine uyum kapasitesini, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini güçlendirmek, ortak politika, uygulama ile işbirliği önceliklerini belirlemek amacıyla "İklim Dayanıklı Tarım için Antalya Mutabakatı" imzalandı.

Kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) arasındaki mutabakat için Yeşil Bölge'deki Antalya Evi'nde tören gerçekleştirildi.

Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada, COP31'in uygulama odaklı olacağını belirterek, imzalanan mutabakatın da bunun önemli bir örneği olduğunu söyledi.

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Antalya'nın bir tarım şehri olduğunun altını çizen Şahin, kentin Türkiye'nin en büyük, dünyada da sayılı tarım üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin birinci derecede etkilediği sektör olan tarımın da yeni düzene hazırlanması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Artık eski usul tarım yöntemleriyle​​​​​​​ devam edebilme şansımız kalmadı. Artık yeni sözler, yeni uygulama yöntemleri tespit etmeli ve bunları uygulamalıyız. Bu su yönetiminden tohum kullanımına, yeni tip seralardan yağmur hasadına, atık yönetimine kadar çok geniş çaplı bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Bu mutabakatla Antalya çiftçileri, Antalya'da tarım konusundaki bileşenler, tarım konusundaki paydaşlar şunu ifade ediyorlar, 'Biz iklim değişikliğinin bize getirdiği yeni tarım yöntemlerine hazırlıklıyız, bunun için elimizden geleni yapacağız'."

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Şahin, su kullanımından ilaca ve gübreye kadar tarımın tamamını sürdürülebilir hale getirebilmek, çevreye duyarlı bir tarım yapabilmek için tarafların mutabakata imza attıklarını ifade etti.

Antalya Ticaret Borsası ve ATAK Başkanı Ali Çandır ise COP31 kapsamında Antalya'da kalıcı eser bırakmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu çerçevede 30'u aşkın toplantı yaptıklarını ve 7 ana maddede 31 başlıkta Antalya tarımının iklimle mücadelesini öngörecek bir anlaşmaya vardıklarını dile getiren Çandır, "Burada yaptığımız işleyen kamu kurumlarının, özel sektörün işlerine müdahale değil, aksine onların işlerini kolaylaştırıcı, destek verici bir çalışmadır." dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de mutabakatın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, Özdemir ve Çandır arasında "İklim Dayanıklı Tarım için Antalya Mutabakatı" imzalandı.