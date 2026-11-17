Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık organizasyonlarından World Press Photo’nun iklim değişikliği ve iklimin geleceğine odaklanan ilk özel sergisi "Down to Earth", Rönesans Altyapı’nın ev sahipliğinde COP31’de ziyaretçilerle buluştu. Ödüllü 21 fotoğraf projesini bir araya getiren sergi, 1620 Kasım tarihleri arasında COP31’in halka açık Yeşil Bölgesi’nde, Dirençli Şehirler alanındaki Rönesans Holding Standı’nda ziyaret edilebilecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında, Rönesans Altyapı’nın ev sahipliğinde düzenlenen "Down to Earth" sergisi, 16 Kasım’da kapılarını açtı. World Press Photo Vakfı tarafından Hollanda Krallığı Hükümeti iş birliğiyle hazırlanan serginin açılışına Rönesans Altyapı CEO’su Atilla Kemal Sağlam ve Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Hanno Wurzner katıldı.

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World Press Photo yarışmasının arşivinden seçilen, 21’inci yüzyıla ait ödüllü fotoğraf hikâyelerinden oluşan sergi, iklim krizinin farklı coğrafyalarda oluşturduğu dönüşümü belgeliyor. Toprak, hava, ateş ve su üzerinden kurgulanan "Down to Earth", iklim değişikliğinin doğa ve insan yaşamı üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra insanlığın bu krize uyum sağlama ve krizle mücadele etme çabalarına odaklanıyor.

"Altyapıyı en zor günler için tasarlamalıyız"

Serginin açılışında konuşan Rönesans Altyapı CEO’su Atilla Kemal Sağlam, fotoğrafların görünür kıldığı insan hikâyeleri ile altyapının dayanıklılığı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu sergideki her fotoğraf tek bir anı gösteriyor. Altyapı ise insanları o anın öncesindeki ve sonrasındaki yıllar boyunca taşıyor. Altyapı, sorunsuz işlediği günlerde nadiren haber olur; sel ya da deprem gibi sınandığı günlerde gündeme gelir. O fotoğraflarda önce insanları görürüz. Biraz daha dikkatli baktığımızda ise altyapıyı görürüz. Kullanılamaz hale gelen bir yolu, ayakta kalan bir köprüyü, kapıları hâlâ açık olan bir hastaneyi. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu anda o hastanenin hizmet vermeye devam edip edemeyeceği, fotoğraf çekilmeden yıllar önce, büyük ölçüde tasarım aşamasında belirlenir. COP31’de tonlardan, derecelerden ve gigavatlardan söz ediyoruz. İyi bir fotoğraf, bu rakamların bir mahallede, sokakta ya da evde insanların yaşamına nasıl yansıdığını gösteriyor."

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Sürdürülebilir bir gelecekte altyapının rolünü en zor koşullara hazırlık, mevcut varlıkların yenilenmesi ve uzun vadeli planlama üzerinden değerlendiren Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hastanenin, yolun ya da enerji hattının gerçek sınavı olağanüstü koşullarda hizmet vermeye devam etmesi gerektiğinde başlar. 2023 depremlerinde Adana ve Elazığ’daki şehir hastanelerimiz hizmetlerini sürdürdü; Adana Şehir Hastanesi aynı zamanda koordinasyon merkezi olarak kullanıldı. O günler bize altyapıyı olağan günler kadar olağanüstü günler için de tasarlamamız gerektiğini gösterdi. Deprem bir iklim olayı değil; ancak iklim değişikliğinin bugün her projenin önüne getirdiği soruyu gündeme taşıyor: Hizmet devam edecek mi? Selde, aşırı sıcakta ya da elektrik kesildiğinde hastane çalışmayı sürdürecek mi? Bizim için dayanıklılık bunu ifade ediyor."

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Mevcut altyapının yenilenmesinin de yeni yatırımlar kadar önemli olduğunu belirten Sağlam, "Doğru yapıldığında yenileme, karbon salımını azaltmanın ve değişen iklime uyum sağlamanın en etkili yollarından biri. Altyapı onlarca yıl hizmet verdiği için, bu zaman dilimi göz önüne alınarak planlanmalı. Hollanda’nın Arnhem kentinde Hollandalı şirketimiz Ballast Nedam ve ortaklarının Ren Nehri boyunca güçlendirdiği yaklaşık 1,2 kilometrelik taşkın koruma altyapısı, önümüzdeki 100 yıl boyunca dayanıklılığını koruyacak şekilde tasarlandı. Her yatırım, bulunduğu yerin sel, kuraklık veya aşırı sıcak gibi riskleri dikkate alınarak planlanmalı. Tasarlıyor, finansman sağlıyor, inşa ediyor ve işletiyoruz; dolayısıyla aldığımız kararların sonuçlarıyla uzun yıllar birlikte yaşıyoruz. Bizim için bir projenin gerçek sınavı, açılış töreninden yıllar sonra başlıyor" dedi.

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"İnsanların çözüm üretme kapasitesini küçümsememeliyiz"

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Hanno Wurzner ise iklim politikaları tartışılırken iklim değişikliğinden etkilenen insanların hikâyelerinin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bilimsel araştırmalar, karşı karşıya olduğumuz sorunun ölçeğini anlamamıza yardımcı oluyor. Sonuçlarını somut biçimde hissetmemizi sağlayan ise çoğu zaman bu değişimden etkilenen insanların hikâyeleri oluyor. ‘Down to Earth’, iklim krizini ve bundan etkilenen insanların uyum sağlama çabaları ile dayanıklılığını birlikte ele alıyor. World Press Photo, haber başlıklarının ardındaki insan hikâyelerini görünür kılarak COP31’deki görüşmelerin neden önemli olduğunu hatırlatıyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle 2023’te geliştirilen ve o tarihten bu yana dünyayı dolaşan sergiyi, geçen yıl COP30’da sunulmasının ardından Antalya’da COP31’e taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu fotoğraflar bize iklim değişikliğinin ciddiyetini de insanların buna karşı çözüm üretme kapasitesini de küçümsemememiz gerektiğini gösteriyor."

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İklim krizinin dünyadaki izleri fotoğraf karelerinde

Serginin ilk bölümünde, iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden bölgeler ve bu bölgelerde yaşayan insanların hikâyeleri yer alıyor. Fosil yakıt çıkarımı, ormansızlaşma, endüstriyel tarım ve atık birikiminin çevre üzerindeki etkileri; küresel ısınmanın sonuçları olan buzulların erimesi, kalıcı donmuş toprakların çözülmesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, aşırı hava olayları, orman yangınları ve kuraklık gibi sorunlarla birlikte ele alınıyor.

Farklı coğrafyalardan çarpıcı fotoğraf hikâyeleri, iklim krizinin insanların yaşam alanlarını, geçim kaynaklarını ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen küresel bir tehdit olduğunu gözler önüne seriyor.

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İklim krizine karşı geliştirilen çözümler de sergide

"Down to Earth", iklim krizinin oluşturduğu sorunların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde çözüm üretmek için çalışan araştırmacıların ve toplulukların çabalarını da görünür kılıyor. Serginin ikinci bölümünde alternatif enerji kaynakları, buzulların korunmasına yönelik küçük ölçekli mühendislik çalışmaları, açlıkla mücadele için geliştirilen yenilikçi çözümler ve doğanın korunmasına yönelik girişimler ele alınıyor. Nesli tehlike altındaki canlı türlerinin yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılması için yürütülen çalışmalar da serginin dikkat çeken konuları arasında yer alıyor.

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Ayrıca yerli halkların geleneksel bilgi birikimlerinden yararlanarak topraklarını, doğal kaynaklarını ve yaşam alanlarını gelecek nesiller için koruma mücadeleleri de fotoğraf hikâyeleri aracılığıyla aktarılıyor.

Toprak, hava, ateş ve su: birbirine bağlı bir gezegenin hikâyesi

Serginin anlatısı, yaşamın dört temel unsuru olan toprak, hava, ateş ve su etrafında şekilleniyor. Bu unsurların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini ve birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ortaya koyan fotoğraf hikâyeleri, iklim krizinin sınırları aşan etkilerine dikkat çekiyor. İklim krizinin küresel boyutunu ve insanlığın ortak sorumluluğunu hatırlatan "Down to Earth", ziyaretçileri gezegenin geleceği üzerine düşünmeye davet ediyor.

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COP31’in halka açık alanında ziyaret edilebilecek

"Down to Earth" sergisi, 1620 Kasım tarihleri arasında COP31 Yeşil Bölge’de, Dirençli Şehirler alanındaki Rönesans Holding Standı’nda ziyaret edilebilecek. İklim değişikliğinin etkilerini ve çözüm arayışlarını ödüllü fotoğraf hikâyeleriyle buluşturan sergi, COP31 katılımcılarının yanı sıra halka açık Yeşil Bölge için ziyaretçi kaydı yaptıran herkese açık olacak.