COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyanın farklı ülkelerinden getirilen bitkilerin sergilendiği COP31 Alanı'na ilişkin, "Dünyanın dört bir yanından gelen kökler, farklı coğrafyaların hikayeleri, aynı toprağın umudu. Bugün COP31'de temamız Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı-Rio Sinerjisi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da sürüyor. Zirvenin 9'uncu günü "Okyanuslar​​​​​​​, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı-Rio Sinerjisi" temasına ayrıldı.

REKLAM

Gün boyunca okyanus ve deniz ekosistemleri, iç sular, kıyıların iklim değişikliğine karşı dirençliliği, mavi ekonomi, biyolojik çeşitlilik ve ormanların yeniden canlandırılması ele alınıyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rio Sinerjisi gününde, dünyanın farklı ülkelerinden getirilerek ekilen bitkilerin sergilendiği COP31 Alanı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanından gelen kökler, farklı coğrafyaların hikayeleri, aynı toprağın umudu. Bugün COP31'de temamız Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı-Rio Sinerjisi." ifadelerine yer verdi.