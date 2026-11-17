COP31 kapsamında düzenlenen İklim Bilim Kadın 2035 Buluşması’nda iklim krizine karşı gecikmenin ekonomik ve toplumsal bedelinin ağır olabileceğine dikkat çeken Rektör Özkan, kadınların iklim ekonomisinde karar verici konumda yer almasının önemini vurguladı.

COP31 kapsamında 16 Kasım 2026 tarihinde, Mavi Bölge Perge Salonunda gerçekleştirilen "İklim Bilim Kadın 2035" programında, iklim kriziyle mücadelede kadınların bilimsel, ekonomik ve yönetsel rolleri ele alındı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın moderatörlüğünü üstlendiği İklim Ekonomisi oturumunda yeşil dönüşüm, sürdürülebilir yatırımlar, kadın girişimciliği ve uluslararası iş birliği fırsatları değerlendirildi.

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Kadın liderler cop31’de bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, GASKİ ve İstasyon Gaziantep iş birliğinde, UN Women’ın katkılarıyla düzenlenen program, farklı alanlardan kadın liderleri ve uzmanları bir araya getirdi. Programın açılışında Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan konuşma yaptı. Açılış kapsamında İklim Bilim Kadın 2035 Deklarasyonu da sunularak COP31 sonrasına yönelik takip adımları paylaşıldı.

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İklim krizinin ekonomik bedeli ele alındı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın moderatörlüğünü yaptığı İklim Ekonomisi oturumunda, Bakü Tekstil Fabrikası Kurucu Direktörü ve Azerbaycan Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi Derneği (AQSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Skin Babayeva, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, CILT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Berna Akyıldız ve Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu konuşmacı olarak yer aldı.Oturumda iklim krizinin ekonomik etkileri, sanayide yeşil dönüşüm, sürdürülebilir yatırımlar ve kadın girişimciliği farklı sektörlerin deneyimleri üzerinden değerlendirildi. Düşük karbonlu lojistik, sürdürülebilir tedarik zincirleri, KOBİ’lerin yeşil dönüşüme uyumu, finansman durumları ve üniversitesanayi iş birlikleri üzerinde duruldu. Ayrıca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliği fırsatları ve kadın girişimcilerin iklim ekonomisindeki rolü de değerlendirildi.

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Mücadelede gecikmek bize neye mal olacak

Oturumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, iklim ekonomisinin yalnızca finansal göstergeler ve yatırım rakamlarıyla değerlendirilemeyeceğini, doğrudan insan hayatını ve geleceğin yaşam durumları ilgilendirdiğini belirtti. İklim krizinin ekonomik maliyetlerinin kuraklık, tarımsal üretim kaybı, gelir azalması, gıda fiyatlarındaki artış ve doğal afetler üzerinden toplumun farklı kesimlerini etkilediğini ifade eden Rektör Özkan, mücadelede gecikmenin maliyetinin çok daha ağır olabileceğine dikkat çekti. Bir hekim olarak hastalıkları ortaya çıkmadan önlemenin önemli olduğuna değinen Rektör Özkan, iklim krizinde de benzer bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir kuraklığın maliyeti yalnızca azalan su miktarı değil kaybedilen tarımsal üretim, gelirini yitiren çiftçi, artan gıda fiyatlarıdır. Bir selin bedeli yalnızca yıkılan binalar değil, duran üretim, aksayan eğitim ve kaybedilen hayatlar olabilir" ifadelerini kullandı.

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Kadınlar iklim ekonomisinde karar verici olmalı

İklim krizinin etkilerinin toplumun bütün kesimlerine eşit yansımadığını belirten Rektör Özkan, kadınların ekonomik güvencesizlik ve kaynak kıtlığından daha fazla etkilendiğine işaret etti. Kadınların iklim politikalarında yalnızca krizden etkilenen kesim olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Rektör Özkan, kaynakların kullanımı ve geleceğin şekillendirilmesine ilişkin kararlarda daha güçlü biçimde yer almalarının önemini dile getirdi. Kadınların iklim ekonomisindeki rolünün bir temsil meselesinden ibaret olmadığını ifade eden Rektör Özkan, "Kadınların iklim ekonomisinde daha etkin yer alması, yalnızca temsil ya da nezaket meselesi değildir. Bilimsel birikimin, ekonomik potansiyelin ve toplumsal deneyimin karar süreçlerine tam anlamıyla yansıması meselesidir." dedi. Rektör Özkan, Türkiye’de kadın liderliğinin çevre politikalarına katkısına örnek olarak da Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketini gösterdi.

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2035 hedefi için bugünden karar almak gerekiyor

İklim ekonomisinin üretimden ticarete, yatırım önceliklerinden kalkınma anlayışına kadar pek çok alanı yeniden şekillendirdiğini ifade eden Özkan, bu süreçte bilim dünyası, ve kamu kurumlarının iş birliğinin ve kadınların karar alma mekanizmalarında güçlü biçimde yer almasının önemine değindi. Panelistlere soru cevap bölümüyle devam eden oturumun sonunda Rektör Özkan, 2035'e gelindiğinde sadece hedeflerin değil hayata geçirilen somut değişimlerin de konuşulması gerektiğini söyledi.

Oturumlarda iklim adaleti, gençlik ve ekoloji de konuşuldu

Programın diğer oturumlarında iklim adaleti ve gençlik, iklim ekolojisi ve ekonomisi başlıkları ele alındı. Akademisyenler, uzmanlar ve farklı sektörlerden kadın liderler iklim değişikliğinin toplumsal etkileri, gençlerin iklim politikalarına katılımı ve ekolojik sürdürülebilirlik konularındaki görüş ve deneyimlerini paylaştı.