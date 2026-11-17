Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gazipaşa’nın yeni ekonomik, tarımsal ve turizm projelerine destek verecek.

Antalya’nın Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçen ay yapılan seçimler sonucu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı seçilen Berkay Bahar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Beraberinde ATSO Gazipaşa Temsilcisi Ercan Ekinci ile birlikte ATSO Başkanı Berkay Bahar'ı makamında ziyaret eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve ATSO Başkanı Bahar; yerel yönetimlerle iş adamları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Gazipaşa’nın ekonomik potansiyelini destekleyecek ortak projeleri konuştu.

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Gazipaşa’nın ekonomik ve ticari dinamiklerinin gündeme geldiği ve özellikle tarım ve turizm sektörlerindeki gelişmeler ile yatırım imkanlarının değerlendirildiği toplantıda Gazipaşa’nın sahip olduğu doğal, tarımsal ve turistik değerlerin daha etkin kullanılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Görüşmemizde Gazipaşa’mızın ekonomik ve ticari potansiyelini, tarım ve turizm alanındaki gelişmeleri değerlendirirken, ilçemizin gelişimine katkı sunacak ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk" dedi.