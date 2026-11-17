Tosyalı Holding ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, karbon bağımlılığını azaltırken ham madde bağımlılığına yakalanmamak gerektiğini belirterek, "Temiz üretim, rekabetçi maliyet ve tedarik güvenliğini aynı stratejinin parçası yapmalıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Endüstriyel Dayanıklılık Perspektifinden Yeşil Çelik Dönüşümü ve Yeni İş Modelleri" panelinde, küresel çelik endüstrisinin yeşil dönüşümü, endüstriyel dayanıklılık, küresel rekabet ve uluslararası ticaret ekseninde ele alındı.

REKLAM

Tosyalı, buradaki konuşmasında, karbonun ölçülmesine ve fiyatlandırılmasına karşı olmadıklarını dile getirerek, sanayiciler olarak enerjiye yatırım yaptıklarını, yeni teknolojiye sahip tesisler kurduklarını ve üretim hatlarını dönüştürdüklerini söyledi.

Tesislerdeki bu dönüşümlerin ciddi sermaye gerektiren uzun vadeli işler olduğuna dikkati çeken Tosyalı, şöyle devam etti:

"Karbonun doğru ölçülmesini, dönüşümün finansmanını ve adil ticareti birbirinden ayıramayız. Bu 3 başlık birlikte ele alınmalı. Ürün bazında gerçek emisyonu bağımsız olarak doğrulayabilmeliyiz. Üretici kendi ülkesinde karbon bedeli ödüyorsa bunun uluslararası sistemde de karşılığı olmalı. Aynı karbon için tekrar tekrar bedel ödeten bir düzen kuramayız. Hiç şüphesiz ticaret de bu dönüşümün bir parçası. Çünkü sanayicinin yaptığı yatırımların sürdürülebilir olması, düşük karbonlu üretim yapan tesislerin uluslararası pazarlara erişebilmesine ve rekabet gücünü koruyabilmesine bağlı."

REKLAM

- "İklim politikalarının ölçütü gerçek emisyon azaltımı olmalı"

İklim politikalarıyla uyumlu olmayan bir ticaret yaklaşımının benimsenmesini somut bir çelişki olarak gördüğünü belirten Tosyalı, emisyonu azaltmak amaçlanıyorsa ürünün menşeine göre değil, gerçek emisyon azaltımına göre karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Hem Avrupa hem Türkiye için doğru olanın bu olduğunu vurgulayan Tosyalı, "Yeni duvarlar örmeyelim. İşbirliğimizi artıralım. Temiz üretimin pazarını büyütelim. İklim politikasını, sanayi politikasını ve ticaret politikasını birbirine karşı değil birbirini destekleyecek şekilde kuralım." ifadesini kullandı.

REKLAM

Tosyalı, ülke olarak çelik üretiminin büyük bölümünü elektrik ark ocaklarında gerçekleştirdiklerini, böylece hurdayı yeniden üretime kazandırdıklarını dile getirdi. Bunun, döngüsel ekonomi ve karbon emisyonlarının azaltılması açısından çok kıymetli olduğunu belirten Tosyalı, şunları söyledi:

"Dünyanın bütün çelik ihtiyacını hurdayla karşılayamazsınız. Cevherden üretim de devam etmek zorunda. Dolayısıyla hem hurda bazlı üretimi geliştirmemiz hem de cevherden üretimi daha temiz teknolojilerle dönüştürmemiz gerekiyor. Türkiye, 2025'te yaklaşık 18,7 milyon ton demir çelik hurdası ithal etti. Bu çok büyük bir miktar ve aynı zamanda sanayi güvenliği ve tedarik güvenliği meselesi. Bazı ülkeler de kendi hurdasını içeride tutmak isteyebilir. Böyle bir dünyada tek bir ham madde kanalına aşırı bağımlı kalmak doğru değil. O yüzden iki işi birlikte yapmalıyız. Birincisi, yurt içindeki hurdayı daha iyi toplamalı, ayrıştırmalı, izlemeli ve kalitesini artırmalıyız. İkincisi, DRI, HBI ve Cold DRI gibi alternatif metalik ham maddelere erişimimizi güçlendirmeliyiz. Karbon bağımlılığını azaltırken bu defa ham madde bağımlılığına yakalanmayalım. Temiz üretim, rekabetçi maliyet ve tedarik güvenliğini aynı stratejinin parçası yapmalıyız."

REKLAM

- "Yeşil dönüşümü birlikte başarmalıyız"

Tosyalı, farklı coğrafyalarda birbirine entegre güçlü bir sanayi ağı kurmanın önemine işaret ederek, "Bizim için asıl mesele sadece tek bir fabrikanın verimliliği değil, farklı coğrafyalarda enerji, ham madde, üretim ve lojistiği birbirine bağlayan güçlü bir sanayi ağı kurmak olmalı." dedi.

Türkiye'nin kendi üretimini, teknolojisini ve istihdamını geliştireceğini ve ekonomik olarak doğru coğrafyalarda ortak yatırımlarla ham madde ve enerji güvenliğini sağlayacağını belirten Tosyalı, şunları kaydetti:

"Her şeyi tek ülkede üretmek zorunda değiliz. Önemli olan Türkiye'nin bu değer zincirinin merkezinde kalması. Bu açıdan Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güçlü bir işbirliği fırsatı olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin düşük karbonlu üretim kapasitesini Avrupa'nın sanayi ve teknoloji gücüyle birleştirmek her iki tarafın da rekabetçiliğini artıracaktır. Bu sebeple Türkiye'ye, yeşil çelik üreten paydaş bir ülke olarak AB tarafından pozitif ayrımcılık yapılmasını ve bu çerçevede kotaların artırılmasını bekliyoruz. Avrupa'nın ihtiyacı bütün üretimi kendi sınırları içine çekmek değil, güvenilir, rekabetçi ve düşük karbonlu tedarik zincirleri oluşturmaktır. Yeşil dönüşümü birbirimize rağmen değil birlikte başarmalıyız."