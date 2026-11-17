Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, Antalya'da düzenlenen COP31'de kullanılan çöp poşetlerini biyobozunur ve biyobazlı ham maddelerden temin ettiklerini belirterek, "Bu, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığımız bir ürün. COP31'in amacıyla da doğrudan örtüştüğünü düşünüyoruz" dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında açıklamalarda bulunan Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, organizasyona biyobozunur ve biyobazlı ham maddelerden üretilen çöp poşetleriyle destek sağladıklarını dile getirdi. COP31 kapsamında Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikasını da aldıklarını ifade eden Çomu, biyobozunur ürünlere yönelik yatırımlarını artırmayı ve yıl sonuna kadar grubun güneş enerjisi santrallerinde 100 megavatın üzerinde kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çomu, "Dünya çapında böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Yıllardır takip ettiğimiz, hatta okul yıllarımızdan itibaren öğrendiğimiz Paris İklim Anlaşması ve Kyoto Protokolü gibi uluslararası anlaşmaların ortaya çıktığı bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu nedenle COP31'i çok önemsiyoruz ve Türkiye'de düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, bugün birçok alanda dünyaya örnek gösterilen çalışmalar gerçekleştiriyor. COP31'i, ülkemizin iklim alanında da dünyaya örnek olabilecek çalışmalarını daha ileriye taşıması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

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"Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığımız bir ürün"

COP31'in ayni hizmet sağlayıcılarından biri olduklarını aktaran Çomu, organizasyonda kullanılan çöp poşetlerinin biyobozunur ve biyobazlı ham maddelerden üretildiğini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır bu ürün üzerinde çalıştıklarını ifade eden Çomu, "Organizasyonda kullanılan çöp poşetlerini biz sağladık. Konvansiyonel plastikler yerine biyobozunur ve biyobazlı ham maddelerden üretilen ürünler kullanıldı. Bu, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığımız bir ürün. COP31'in amacıyla da doğrudan örtüştüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.

COP31 Başkanlığı'nın üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranını 2035 yılına kadar en az yüzde 15'e çıkarma hedefini de değerlendiren Çomu, "Bu hedefe ciddi olarak hizmet edecek bir hamle olduğunu düşünüyoruz. İnşallah başarılı olacaktır. Zaten burada birçok çalışma sürdürülebilir olarak yapılmaya çalışılıyor. Biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikasını aldılar

COP31 kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikası aldıklarını da açıklayan Çomu, yaklaşık bir buçuk yıldır bu süreç üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Aslında COP31'de bulunmamızın iki önemli nedeni var. Birincisi, organizasyonun destekçilerinden biri olmamız. İkincisi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın elinden Yeşil Dönüşüm Merkezi sertifikamızı almamız. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu sürecin içerisindeyiz. Yeşil Dönüşüm Merkezi olabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunduk. Enerji dönüşümü, enerji üretimi, tesislerimizde kullandığımız buhar ve elektriğin izlenebilirliği ile enerji tasarrufu alanlarında gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız projeler kapsamında bu sertifikayı almaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.

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Bakanlığın sağladığı destek ve teşviklerin çalışmalarına katkıda bulunduğunu vurgulayan Çomu, "Bakanlığımız, bu alandaki çalışmalarımızı ciddi anlamda teşvik ediyor. Sağlanan destekler, eğitimler ve başvuru kriterlerini karşılamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, bizim için önemli bir gelişim alanı oluşturuyor. Bu süreç bizi daha fazla çalışmaya ve yeni çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Sonuçta yalnızca destek ve teşviklerden yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda tasarruf sağlayabileceğimiz alanları belirliyor ve bunlara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bizi bu programın ilk elçilerinden biri olarak gördükleri ve bize güvendikleri için özellikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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"Biyobozunur ürünlerde üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz"

Sunar Grubunun gelecek dönem yatırım hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çomu, biyobozunur ürünlerin Türkiye'de kullanımının yaygınlaşmasını beklediklerini belirterek, "Sunar olarak biyobozunur ürünlerdeki üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz. Çünkü bu ürünlerin yakın gelecekte Türkiye'de de daha yaygın kullanılacağını öngörüyoruz. Bugün çeşitli market zincirlerinde ve hava yollarında kullanılmaya başlandı. Biz ise şu anda bu ürünlerde daha çok yurt dışı pazarına odaklanıyoruz. Ancak COP31'in Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağını ve bu ürünlere yönelik farkındalığın artmasıyla birlikte yurt içindeki kullanımın da yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Bu nedenle söz konusu alandaki yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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Eczacılık ve yapı kimyasalları gibi farklı sektörlere yönelik katma değerli ürünler geliştirdiklerini de ifade eden Çomu, biyobazlı ham maddelerden üretilen farklı çözümlere yönelik yatırımlarının artacağını söyledi.

"Yıl sonunda 100 megavatın üzerinde kurulu güce ulaşacağız"

Enerji yatırımlarına da değinen Çomu, "Enerji dönüşümümüzü tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yılın sonuna kadar Sunar Grubu olarak güneş enerjisi santrallerimizde toplam 100 megavatın üzerinde kurulu güce ulaşacağız. Türkiye de yanılmıyorsam güneş enerjisi üretiminde Avrupa'da artık ilk sıralarda yer alıyor. Bu gelişmelerin hem ithalatın azaltılması hem de enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de çalışmalarımızla bu sürece katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Taahhütlerin somut adımlara dönüşmesini istiyoruz"

COP31'de verilen taahhütlerin uygulamaya geçirilmesinin önemine dikkat çeken Çomu, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük temennimiz, COP31'de verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesidir. Sunar olarak en fazla gurur duyduğumuz konulardan biri de yalnızca konuşmakla kalmayıp harekete geçmeye önem vermemiz. Umarım burada bulunan birçok firma, kurum ve kuruluş da ele alınan konuları uygulamaya geçirmek için daha fazla çaba gösterir. Bu yönde atılan somut adımları burada gözlemliyoruz. Ancak bütün bu çalışmaların yalnızca bir etkinlik, konuşma veya diyalog olmanın ötesine geçmesi gerekiyor. Asıl anlamlarını uygulamaya dönüştüklerinde kazanacaklar. Bugün burada Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derecelik sıcaklık artışı sınırını koruma hedefinde başarılı olamadığımızı konuşuyoruz. Ancak diğer taraftan yeni teknolojileri de görüyoruz. Az önce ülkelerin stantlarını gezdim. Karbon yakalama ve atık yönetimi gibi alanlarda çok farklı, yenilikçi teknolojiler geliştirildiğini gördüm. Artık bu teknolojileri uygulamak zorundayız ve uygulayacağız. Bunlar yatırım yapılabilir hale gelecek. Hayata geçirildiklerinde ise önümüzdeki yıllarda somut iyileşmeler görmeyi umut ediyoruz."