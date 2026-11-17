DUYGU ALHAN - Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması ve binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedeflerde ülkeler arasında uzlaşı sağlanması bekleniyor.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında devam eden müzakerelere ve enerji sektörünün zirveden beklentilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü, COP müzakerelerinin ülkelerin ekonomik koşulları, kalkınma düzeyleri ve iklim değişikliğinden farklı etkilenmeleri nedeniyle zorlu geçtiğini belirterek, "Gelişmiş ülkeler sanayileşme süreçlerinde çevreyi kirleterek bugünkü kalkınmışlık düzeylerine ulaştı. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlaması gerekiyor. Ancak gelişmiş ülkeler de bu kaynakları sağlamakta isteksiz davranabiliyor." diye konuştu.

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Diğer taraftan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede karşı karşıya olduğu sorunların ve önceliklerin birbirinden farklı olduğuna dikkati çeken Ünlü, şöyle devam etti:

"Burada 198 ülkenin anlaşmasını bekliyoruz. Bu kolay olmuyor. Bu bir pazarlık süreci. Ülkeler de son dakikaya kadar kendi taleplerini korumaya çalışıyor. Ancak sürecin sonuna doğru bazı konularda uzlaşı sağlanıyor ve sonuçlar açıklanıyor. Bugüne kadar COP'larda süreç hep böyle ilerledi."

Ünlü, COP31'in kamuoyuna açık etkinliklerinin yanı sıra ülkelerin kapalı delegasyon toplantılarında ve genel kurul oturumlarında yürüttüğü müzakerelerden oluştuğunu belirterek, zirve alanlarında gerçekleştirilen etkinliklerle resmi müzakerelerin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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- Yatırımların desteklenmesinin önü açılacak

COP31'den en önemli beklentilerinden birinin, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını öngören "35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Hedefi" üzerinde uzlaşı sağlanması olduğunu aktaran Ünlü, hedefin ülkeler tarafından genel olarak olumlu karşılandığını söyledi.

Ünlü, "2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi konusunda anlaşma sağlanırsa bu dünya için çok önemli bir adım olur." dedi.

COP31'de küresel elektrifikasyon hedefinin benimsenmesinin Türkiye açısından da olumlu sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Ünlü, şunları kaydetti:

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"Enerji Bakanlığımızın zaten 2040 için yüzde 36 elektrifikasyon hedefi var. Dolayısıyla bu hedefin kabul edilmesiyle hayatımızda çok büyük bir değişiklik olmayabilir. Ancak yatırımların finansal olarak desteklenmesi, bakanlıkların uyumlu çalışması ve uygulamaların hızlandırılması noktasında engellerin azalacağını düşünüyorum. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele tek bir bakanlığın yürütebileceği bir konu değil."

- Binalarda yüzde 25 enerji verimliliği hedefinde de uzlaşı bekleniyor

Ünlü, COP31 kapsamında görüşülen bir diğer önemli başlığın binalarda yüzde 25 enerji verimliliği hedefi olduğunu belirterek, özellikle Avrupa'daki ülkelerin enerji arz güvenliği konusunda yaşadığı deneyimlerin binalarda enerji verimliliği yatırımlarının önemini artırdığını anlattı.

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Türkiye'nin enerji verimliliği yatırımlarında önemli ilerleme kaydettiğine işaret eden Ünlü, "Özellikle kamu desteklerinin ve yatırımların sağladığı ekonomik kazanımlar sanayicilerin enerji verimliliğine ilgisini artırdı ancak enerji dönüşümünde yatırımların doğru sırayla yapılması önemli. İşletmelerin önce enerji tasarrufuna, ardından verimlilik yatırımlarına ve elektrifikasyona yönelmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Elektrifikasyon için dağıtım altyapısının yenilenmesi şart"

Ünlü, elektrifikasyon hedeflerine ulaşılmasında elektrik dağıtım altyapısının modernizasyonunun kritik öneme sahip olduğunun altını çizerek, sanayide ısı pompalarının yaygınlaşması, binalarda elektrik kullanımının artması ve elektrikli araç sayısındaki yükselişin şebekelerde yeni kapasite ve teknolojik dönüşüm ihtiyacı oluşturduğunu anlattı.

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Bu dönüşümün önündeki engellere değinen Ünlü, "Önümüzde çok büyük bir engel var. O da dağıtım sisteminin yenilenmesi. Sanayici ısı pompalarına geçse de binalarda elektrifikasyon artsa da elektrikli araç sayısı yükselse de bu elektriği taşıyacak altyapıya ihtiyacımız var. Hatları ve trafoları daha verimli, akıllı, dijital olarak yönetilebilir ve izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü, fosil yakıt kullanan sistemlerin elektrikli teknolojilerle değiştirilmesinin toplam enerji tüketimini azaltabileceğine ve buna karşılık elektrik talebinin artacağını belirterek, yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektriğin emisyonların azaltılmasında belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.