ÇELİK sektöründeki yeşil dönüşümün tüm sanayinin geleceğini etkileyeceğini belirten OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, “Çelikte yaşanan dönüşüm, yalnızca çelik sektörünün değil, otomotivden inşaata, beyaz eşyadan makine sanayine kadar pek çok sektörün geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle çelik sektörünün rekabet gücünü koruması, Türkiye’nin sanayi üretiminin geleceği açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında değerlendirmelerde bulunan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, çelik sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile değişen rekabet koşulları ve sanayinin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Yalçıntaş, “Çeliğin otomotiv, inşaat, beyaz eşya, makine ve enerji başta olmak üzere pek çok sektörün temel girdileri arasında yer alması, çelik sektöründeki gelişmeleri ekonominin bütünü açısından önemli hale getiriyor. Sektörde üretim maliyetlerinden teknolojik gelişmelere, enerji verimliliğinden tedarik zincirlerine kadar yaşanan değişimler, diğer sanayi kollarının üretim ve rekabet koşullarını da etkiliyor” diye konuştu.

Türk çelik sektörünün sahip olduğu üretim gücünün korunmasının ve geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Yalçıntaş, şunları söyledi:

“Çelik sektörü, sanayinin ve ekonomik kalkınmanın temel yapı taşlarından biri. Aynı zamanda enerji ve kaynak kullanımı açısından dönüşümün en önemli gündemlerinden birini oluşturuyor. Çelikte yaşanan dönüşüm, yalnızca çelik sektörünün değil, otomotivden inşaata, beyaz eşyadan makine sanayine kadar pek çok sektörün geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle çelik sektörünün rekabet gücünü koruması, Türkiye’nin sanayi üretiminin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Türk çelik sektörünün güçlü üretim altyapısı, ihracat kabiliyeti ve sanayi birikimi önemli avantajlarımız. Ancak bu avantajları geleceğe taşımak için üretim teknolojilerimizi sürekli geliştirmemiz, enerji ve kaynak verimliliğimizi artırmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde rekabetçilik; verimli üretim, düşük karbonlu teknolojiler, güçlü tedarik zincirleri ve finansmana erişim gibi unsurların birlikte yönetilmesine bağlı olacak.”

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‘ULUSLARARASI REKABETTE KARBON YOĞUNLUĞU BELİRLEYİCİ HALE GELİYOR’

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile küresel sanayide yeni bir döneme girildiğini belirten Yalçıntaş, bu sürecin Türkiye açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Yalçıntaş, şöyle konuştu:

“Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, küresel sanayi açısından yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Artık uluslararası rekabette yalnızca üretim maliyetleri, kapasite ve kalite değil, üretimin çevresel etkisi ve karbon yoğunluğu da belirleyici hale geliyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile güçlü ticari ve sanayi ilişkilerine sahip bir ülke. Bu nedenle söz konusu dönüşüm, Türk sanayii açısından hem önemli bir sorumluluk hem de yeni fırsatlar barındırıyor. Burada kritik olan, dönüşümü yalnızca bir uyum yükümlülüğü olarak görmemek. Enerji verimliliğini artıran, teknolojisini yenileyen ve karbon ayak izini azaltan şirketler, önümüzdeki dönemde uluslararası rekabette önemli avantajlar elde edecek.”

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‘TÜRKİYE SANAYİNİN ULUSLARARASI KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK BİR DÖNÜŞÜM FIRSATI’

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile güçlü ticari ilişkilerine işaret eden Yalçıntaş, yeşil dönüşüm sürecinde sanayicilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması ve finansman olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Yalçıntaş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ve Avrupa Birliği ekonomileri birbirini tamamlayan güçlü bir üretim ve ticaret ilişkisine sahip. Dolayısıyla yeşil dönüşüm sürecinin de bu ekonomik bütünleşmeyi destekleyecek şekilde ele alınması önemli. Türkiye’nin Avrupa değer zincirlerindeki konumunu koruması ve güçlendirmesi için öngörülebilir bir dönüşüm sürecine ihtiyaç var. Bu noktada sanayicilerimizin ihtiyaçlarının dikkate alınması, teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve finansman imkânlarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bizim yaklaşımımız, bu süreci bir rekabet kaybı riski olarak değil, Türkiye sanayinin teknolojik kapasitesini ve uluslararası konumunu güçlendirecek bir dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmek.”

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‘İKLİM HEDEFLERİ İLE EKONOMİK KALKINMAYI BİRBİRİNİN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRMEMELİYİZ’

COP31’in Türkiye’de düzenlenmesinin ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Yalçıntaş, sanayinin yeşil dönüşümünde üretim gücünün ve rekabetçiliğin korunmasının önemine de dikkati çekti.

Yalçıntaş, şunları kaydetti:

“COP31’in Türkiye’de düzenlenmesi, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki rolünü ortaya koyması açısından önemli bir fırsat. Bu organizasyonun yalnızca çevresel hedeflerin konuşulduğu bir platform olmanın ötesine geçmesini önemsiyoruz. Sanayinin dönüşümü, enerji arz güvenliği, teknolojik gelişim, finansman ve rekabetçilik gibi konuların da gündemin merkezinde olması gerekiyor. İklim hedefleri ile ekonomik kalkınmayı birbirinin alternatifi olarak görmemeliyiz. Asıl hedefimiz, daha sürdürülebilir üretirken aynı zamanda daha rekabetçi olabilmek.”

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‘YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN BAŞARISI YATIRIMLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİNE BAĞLI’

Sanayide yeşil dönüşümün yalnızca hedeflerle değil, bu hedefleri destekleyen yatırımlarla mümkün olacağını ifade eden Yalçıntaş, uzun vadeli finansman modellerinin önemine değindi. Yalçıntaş, şöyle konuştu:

“Yeşil dönüşümün başarısı, hedeflerin ortaya konulması kadar bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımların hayata geçirilmesine bağlı. Özellikle enerji verimliliği, temiz enerji, üretim teknolojilerinin yenilenmesi ve düşük karbonlu üretim altyapısı önemli yatırım alanları. Bu yatırımların uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınması ve uygun finansman modelleriyle desteklenmesi gerekiyor. Kamu, özel sektör ve finans kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması da kritik önem taşıyor.”

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‘BUGÜNÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILARKEN GELECEĞİN SANAYİ ALTYAPISINI DA İNŞA ETMEK’

Türkiye’nin üretim gücünü koruyarak daha yüksek katma değerli bir sanayi yapısına ulaşabileceğini belirten Yalçıntaş, gelecekte rekabet gücünün teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi unsurlarla şekilleneceğini ifade etti. Yalçıntaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüzdeki dönemde rekabet gücünü yalnızca üretim kapasitesiyle tanımlamak mümkün olmayacak. Teknoloji, verimlilik, enerji yönetimi, insan kaynağı, sürdürülebilirlik ve finansmana erişim birlikte değerlendirilmeli. Şirketlerin değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabildiği de belirleyici olacak.

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Bizim için önemli olan, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken geleceğin sanayi altyapısını da inşa etmek. Türkiye’nin üretim gücünü koruyarak daha yüksek katma değerli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir sanayi yapısına ulaşabileceğine inanıyorum.”

Öte yandan, OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, COP31 Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen 'SKDM Sonrası Dönem: Rekabet Gücü Nasıl Korunabilir?' başlıklı uluslararası panelin moderatörlüğünü üstlendi. Panelde, yeşil dönüşüm sürecinde sanayinin rekabet gücünün korunması ele alındı.