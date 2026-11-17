BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), iklim krizi ve çatışmaların tehdidi altındaki çocuklar ve gençler için 'Çocuklar, Gençlik, İklim, Barış ve Güvenlik Küresel Çerçevesi' hayata geçirildi. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre; dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk çok yüksek iklim riskiyle karşı karşıya bulunurken, her 4 gençten biri çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Çocuklar ve Gençler Ana Grubu (MGCY) ve uluslararası ortakların öncülüğünde 'Çocuklar, Gençlik, İklim, Barış ve Güvenlik Küresel Çerçevesi' hayata geçirildi. Duyurulan girişimle, iklim değişikliği, çatışmalar ve zorunlu göç nedeniyle risk altında bulunan çocukların korunması ve gençlerin çözüm süreçlerine katılımının artırılması hedefleniyor.

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1 MİLYAR ÇOCUK

BM verilerine göre; dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk çok yüksek iklim riskiyle karşı karşıya. Her 4 gençten biri, silahlı çatışma veya şiddetten etkilenen ortamlarda yaşıyor. İklim krizi ile çatışmaların bir arada yaşandığı bölgelerde aşırı hava olayları, gıda ve su kıtlığı, yerinden edilme ve güvenlik sorunları çocuklar üzerindeki tehditleri artırıyor. Özellikle kız çocukları ve genç kadınlar, şiddet, istismar ve çocuk yaşta evlilik gibi ek risklerle karşılaşıyor.

6 ÜLKE DESTEKLEDİ

COP31'de başlatılan küresel çerçevenin ilk destekçileri arasında Almanya, İrlanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka ve Madagaskar yer aldı. Hükümetlerin, BM kuruluşlarının, uluslararası finans kuruluşlarının ve gençlik örgütlerinin katılımına açık olan girişim, gönüllülük esasına dayanıyor. Ülkelerin zaman içinde çerçeveye katılarak iklim politikalarında çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına daha fazla yer vermesi amaçlanıyor.

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6 TEMEL HEDEF

Yeni çerçeve kapsamında çocuklar ve gençler için iklim finansmanına erişimin artırılması, gençlerin karar alma süreçlerine katılması, iklim ve çatışma risklerine ilişkin veri ve araştırmaların geliştirilmesi, yeşil istihdam ve eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılması, şiddet ve istismara karşı koruma sağlanması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi olmak üzere 6 temel eylem alanı belirlendi. Özellikle çatışma ve afetlerden etkilenen bölgelerde gençlerin öncülük ettiği projelere doğrudan destek verilmesi öngörülüyor.

GENÇLERE DESTEK

UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, iklim kaynaklı afetler ile çatışmaların kesiştiği bölgelerde gençlerin, özellikle de kız çocukları ve genç kadınların şiddet ve yerinden edilme açısından daha yüksek risklerle karşılaştığını belirtti. Bauer, gençlerin yalnızca bu krizlerden etkilenen kişiler olmadığını, aynı zamanda toplumlarının iklim değişikliğine uyum sağlamasına, çatışmaların çözümüne ve daha barışçıl bir geleceğin kurulmasına öncülük ettiklerini vurgulayarak, bu çabaların kaynak, koruma ve destekle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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COP28'DEN COP31'E

Küresel çerçevenin hazırlık süreci, 2023 yılında Dubai'de düzenlenen COP28'de başlatılan kuşaklar arası diyalog çalışmalarına dayanıyor. Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve gençlerle gerçekleştirilen istişarelerin ardından Antalya'daki COP31'de resmen başlatılan girişimin, iklim değişikliğiyle mücadele ile barış ve güvenlik politikaları arasında çocukları ve gençleri merkeze alan yeni bir iş birliği oluşturması hedefleniyor. Hukuken bağlayıcı olmayan çerçeveye, yeni ülkeler ve kuruluşların da katılması bekleniyor.