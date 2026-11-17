Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir tarım alanlarında geliştirdiği 20 projeyle COP31 Yeşil Bölge YÖK Pavilyonu’nda uluslararası katılımcılarla buluştu.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının küresel ölçekte tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) geliştirdiği 20 projeyle yer aldı. Yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir tarım gibi farklı alanlarda hazırlanan projeler, COP31 Yeşil Bölge YÖK Pavilyonu’nda ulusal ve uluslararası katılımcıların ilgisine sunuldu. 14 Kasım’da gerçekleştirilen programda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın katılımıyla akademisyenler ve öğrenciler, üniversitenin bilimsel çalışmalarını 14. Stant, 6 No’lu Ortak Dijital Ekran ve Panel 1 alanlarında tanıttı. Gün boyunca devam eden sunumlarda çevre sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler, bilimsel araştırmalar ve sürdürülebilirlik odaklı uygulamalar paylaşıldı.

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Rektör Türkdoğan projeleri yerinde inceledi

COP31 kapsamında ALKÜ projelerini inceleyen Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, akademisyen ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması konusunda aktif çalışmalar yürüttüğünü belirten Rektör Türkdoğan, "ALKÜ olarak çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol alıyoruz. Üniversitemizin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik GES projemiz, kompost üretim tesisimiz, sıfır atık ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarımızla sürdürülebilir bir gelecek için projeler üretiyoruz. Dünyanın yakından takip ettiği COP31’de 20 projemizle yer alarak değerli çalışmalarımızı uluslararası platformda tanıtma fırsatı bulduk. Deniz ve ormanla iç içe olan Alanya’da bulunan bir üniversite olarak çevre konusundaki çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Projelerde emeği bulunan akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Yenilenebilir enerjiden akıllı tarıma geniş proje yelpazesi

ALKÜ’nün COP31’de tanıttığı projeler arasında kampüs güneş enerjisi santrali, iklim uyumu ve dirençlilik çalışmaları, yüzer biyoaritma adaları, biyokömür üretimi, biyodöngüsel atık yönetimi, sürdürülebilir su yönetimi ve agroekolojik dönüşüm gibi başlıklar öne çıktı. Akademisyenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda Akdeniz ekosistemlerinin korunması, tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılması, meyvelerin yenilmeyen kısımlarının değerlendirilmesi ve iklim dirençli tarım uygulamaları da ele alındı. Öğrencilerin geliştirdiği projeler de katılımcılardan ilgi gördü. İklim değişikliğine uyum ve yerel dayanıklılık eğitim programı, MXenebiyopolimer kompozit arıtım sistemi, biyofilm tabanlı yaşayan malzemeler ve yapay zekâ destekli akıllı atık yönetimi çalışmaları, genç araştırmacıların çevre sorunlarına yönelik yenilikçi yaklaşımlarını ortaya koydu.

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Uluslararası iş birliği fırsatları değerlendirildi

COP31 boyunca gerçekleştirilen sunum ve oturumlarda enerji dönüşümü, enerji verimliliği, ekolojik vergileme, yerel yeşil dönüşüm ve uluslararası iklim stratejileri de gündeme geldi. Gazipaşa ekosisteminde kahve yetiştiriciliğinden sürdürülebilirlik pilot projelerine kadar farklı çalışmaların tanıtıldığı programda, uluslararası bilgi transferi ve iklim dirençli tarım konuları da değerlendirildi. ALKÜ Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut öncülüğünde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen görüşmelerde ise yeni iş birliği ve proje geliştirme fırsatları ele alındı. ALKÜ, COP31’de ortaya koyduğu 20 projeyle çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki akademik birikimini uluslararası platforma taşıyarak sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik çalışmalarını tanıttı.