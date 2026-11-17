Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin suç gelirlerini akladığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 adet arsa, 2 adet daire, 1 adet tarla, 2 kamyonet ve 3 motosiklete el konuldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan ve gerçekleştirilebilecek muhtemel uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama konusuyla daha önceden delillendirmeleri yapılan şüphelilere yönelik Kepez ve Alanya ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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10 kişi gözaltına alındı

Özel Harekat Polisleri eşliğinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından; 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bin 180 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu, 694 paket gümrük kaçağı sigara, 98 adet elektronik sigara, 80 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan fubinica (bonzai), 2 gram esrar maddesi, 1 gram eroin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve çeyrek altın ele geçirildi.

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20 milyonluk malvarlığına el konuldu

Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin suç gelirlerini akladığı tespit edilen, piyasa değeri yaklaşık 20 Milyon TL olan 2 adet arsa, 2 adet daire, 1 adet tarla, 5 adet araç (2 kamyonet, 3 motosiklet) ele geçirilerek el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.