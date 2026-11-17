BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, çocuklara enerji verimliliği bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan 'Enerji Dedektifleri' kitap serisi tanıtıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Enerjine Verim Kat' projesi kapsamında hazırlanan 4 kitaptan oluşan serinin yazarları Nurhan Tancan ve Öngül Zehra Kaya, imza etkinliğinde kitaplarını imzaladı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar da tanıtılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği finansmanı ve Dünya Bankası desteğiyle gerçekleştirilen 'Enerjine Verim Kat' projesi kapsamında çocuklar için hazırlanan hikaye kitapları okuyucuyla buluşturuldu. Enerji kaynaklarını, elektriğin yolculuğunu ve enerjinin verimli kullanımını çocukların anlayabileceği dille anlatan kitaplar, macera ve eğlenceli karakterlerle enerji tasarrufu bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

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4 KİTAPLIK SERİ

'Enerji Dedektifleri' adıyla hazırlanan seride, 'Asaf'ın Enerji Macerası: Elektriğin Yolculuğu', 'Defne'nin Enerji Üssü: Doğadan Geleceğe', 'Ömer'in Enerji Gözlüğü: Görünmeyen İzlerin Peşinde' ve 'Enerji Dedektifleri Etkinlik Kitabı' adlı eserler yer alıyor. Renkli çizimlerle hazırlanan kitaplarda çocukların enerji kaynaklarını tanımaları, günlük yaşamda enerji kullanımına ilişkin farkındalık kazanmaları ve enerji verimliliğini eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor.

ÇOCUKLARDAN BAŞLAYACAK

Kitapların yazarlarından Nurhan Tancan, enerji verimliliği bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 'Enerjine Verim Kat' projesi kapsamında çocuklarda enerji verimliliği farkındalığı oluşturmak adına çocuk kitapları yazdık. Öngül Zehra Hanım ve ben, çocuklarla başlayarak enerji verimliliğinin toplumun bütün kesimlerine ulaşmasını ümit ediyoruz. Burada imza günümüzü gerçekleştiriyoruz ve kitaplarımızı dağıtıyoruz" dedi.

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MACERAYLA ÖĞRENECEKLER

Kitapların diğer yazarı Öngül Zehra Kaya ise eserlerde enerji kaynaklarıyla ilgili bilgilerin macera ve aksiyonla harmanlandığını belirterek, "Kitaplar enerji kaynakları ile ilgili. Bunun yanında öğretici yönü var. Oldukça macera ve aksiyon içeren tarafları da var diyebiliriz. Çocuklar eminim çok keyifle, eğlenerek okuyacak" diye konuştu.

BAKANLIK ONAYLI

Serinin ilk kitabı 'Asaf'ın Enerji Macerası: Elektriğin Yolculuğu'nun künyesinde, eserin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli yazısıyla yardımcı kitap olarak kabul edildiği bilgisi yer aldı. Serinin editörlüğünü Öngül Zehra Kaya, resimlemelerini ise Ali Çağan Uzman üstlendi. Enerji verimliliği bilincinin çocuklardan başlayarak toplumun geneline yaygınlaştırılmasını amaçlayan kitaplar, COP31 kapsamında düzenlenen imza etkinliğinde katılımcılara dağıtıldı.