Kumluca Kaymakamı Güneş, koruyucu aile ziyaretinde bulundu
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçede koruyucu aile yanında yaşayan çocuk ve ailesini ziyaret etti.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçede koruyucu aile yanında yaşayan çocuk ve ailesini ziyaret etti.
Ziyarete Kaymakam Güneş'in eşi Oya Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve eşi Zahide Avcıoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Solakoğlu ile kurum çalışanları katıldı.
Aileyle sohbet eden ve çocuğun gelişimi ile yaşam koşulları hakkında bilgi alan Güneş, koruyucu aile hizmetinin çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesi açısından önemli olduğunu belirtti.
Koruyucu aileye özverili katkılarından dolayı teşekkür eden Güneş, her çocuğun güvenli bir aile ortamında yetişmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.
Güneş, koruyucu aile ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
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