YİĞİTHAN YILDIZ - Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik teknolojiler geliştiren yerli girişimler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) projelerini uluslararası katılımcılara tanıtıyor.

T3 Vakfı desteğiyle etkinlikte stant açan girişimler, tarımda su tasarrufu ve sanayide üretim verimliliğinin artırılması gibi alanlarda geliştirdikleri teknolojileri ziyaretçilerle buluşturuyor.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Raymare Biyoteknoloji, geliştirdiği nanoteknolojik formülasyonla bitkilerin daha az suyla büyümesini sağlayarak kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

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Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın kuraklıktan en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirterek, bu soruna yerli teknolojiyle çözüm geliştirdiklerini söyledi.

Yıldız, 2024 yılında TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatının (UNIDO) Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı'ndan destek alarak şirketi kurduklarını ifade etti.

"Aridox" adlı ürünün bitkinin su tutma kapasitesini artırdığını ve kuraklığa karşı dayanıklılığını desteklediğini anlatan Yıldız, "Kuraklık sorununa yönelik yerli, milli nanoteknolojik bir formülasyon geliştirdik. Yüzde 50'ye kadar daha az su olsa bile bitkilerin büyümesini, gelişmesini sağlıyoruz." dedi.

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Ürünü mısır, buğday, şeker pancarı, çim ve çilek gibi farklı bitkilerde denediklerini bildiren Yıldız, mısırda sulama suyunun yarıya indirildiği uygulamada yüzde 16 verim artışı sağladıklarını belirtti.

Ürünün ulusal ruhsatını aldıklarını ve CE belgesine sahip olduğunu aktaran Yıldız, Türkiye'de satışa sundukları teknolojiyi Akdeniz ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde de tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

- Yapay zekayla sanayide verimlilik artırılacak

ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren MirLeon AI, yapay zeka destekli kestirimci bakım teknolojisiyle sanayi tesislerindeki makine arızalarını önceden tespit ederek üretim kayıplarını azaltmayı hedefliyor.

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Şirketin kurucu ortağı ve genel müdürü Melike Palsü Kurt, yaklaşık bir yıl önce kurdukları girişimde yapay zeka tabanlı teknolojiler geliştirdiklerini belirterek, "AI-MATE adlı ürün farklı sensörlerden gelen verileri ayrı yapay zeka ajanlarıyla analiz ederek veri akışlarından birinde sorun yaşansa bile diğer verilerin analiz sürecini destekliyor." dedi.

Sistemin arızaları daha güvenilir şekilde tespit ederek üretim verimliliğini artırdığını ifade eden Kurt, ürünü sivil ve savunma sanayisinde kullanılabilecek şekilde geliştirdiklerini bildirdi.

Sivil alanda bir fabrikada kavram kanıtlama (PoC) uygulamasını hayata geçirdiklerini ve modellerinin aktif olarak çalıştığını aktaran Kurt, "Plansız duruşları azalttığımız ve kaynak kullanımını optimize ettiğimiz için dolaylı yoldan karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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COP31'in uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve yeni pazarlara ulaşmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Kurt, etkinlik kapsamında iklim değişikliği ve çevre teknolojilerine ilişkin panellere katıldıklarını, uluslararası katılımcılarla görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.