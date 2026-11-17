SÜLEYMAN ELÇİN - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Kentte yeşil koridorlar oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdik. Bu yıl kent merkezinde 50 bin ağaç dikimini tamamladık. Kalan 1,5 aylık süreçte 10 bin fidan dikip bu yıl 60 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." dedi.

Biba, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine, zirvenin dünya genelindeki iklim sorunlarının ele alınması ve çözüm yollarının bulunması açısından önemli olduğunu söyledi.

REKLAM

Organizasyonun Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleştirildiğini belirten Biba, iklim kriziyle mücadelede artık taahhütlerin ötesine geçilerek somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 için ortaya koyduğu 'uygulama' mottosunu önemsiyoruz." ifadesini kullanan Biba, gelecek nesillere iklim krizine karşı daha dirençli ve yeşil şehirler bırakmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Biba, bu kapsamda Bursa'da çevre yatırımlarını hızlandırdıklarını kaydetti.

- "Yeşil Eylem Planı kapsamında önemli mesafe aldık"

Bursa'nın yeşil eylem planı kapsamında önemli mesafe aldığını anlatan Biba, "Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve atık yönetimi konularında çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Ağaçlandırma çalışmalarının insanların günlük yaşamında görebileceği yeşil alanlar oluşturmanın yanı sıra kentin oksijen kapasitesine de katkı sağlayacağına dikkati çeken Biba, fidan dikimlerinin gelecek yıllarda da artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

Biba, "Kentte yeşil koridorlar oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdik. Bu yıl kent merkezinde 50 bin ağaç dikimini tamamladık. Kalan 1,5 aylık süreçte 10 bin fidan dikip bu yıl 60 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." bilgisini paylaştı.

Katı atıkların bertarafına yönelik kapsamlı çalışmalar başlattıklarına da değinen Biba, en yeni teknolojilerle yürütülecek projeler sayesinde yenilenebilir enerji üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

REKLAM

Su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktaran Biba, "Ecdadımızın bize bırakmış olduğu o yeşil şehri, maalesef kaybetmiş olduğumuz ünvanımızı tekrar geri alarak yaşatmak için kapsamlı bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.